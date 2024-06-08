Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів про ставлення військових до переговорів з Путіним та що станеться з територіями, які наразі окуповані РФ.

Якщо будуть переговори з Путіним, на окупованих територіях буде гірше

Наразі нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів. Вони можуть відбутись тільки за умов, що Україна залишить Росії захоплені окупаційними військами території. Елшад "Хохол" Нурусов висловив своє ставлення до подібних “переговорів“.

Це погано. А знаєте, чому? Я навіть думаю, якщо це буде так, то на цих територіях буде ще гірше. В іншому випадку навіщо тоді вбивати? Скільки хлопців віддали своє життя та здоров’я? А навіщо? Який в цьому сенс? Елшад "Хохол" Нурусов Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

За словами командира взводу 23 ОБСП ЗСУ, це не перша війна азербайджанців проти Росії.

У нас у 2020 році була війна. Але це була перша й друга Карабахська війна. Ми, звісно, ​​перемогли, повернулися. Бажаю всім українцям ось це почуття — перемоги. Поширити

Солдати армії РФ за гроші готові вбивати навіть дітей — командир взводу із позивним «Хохол»

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що головна мотивація російських загарбників у війні проти України - це гроші, а не амбіції диктатора Володимира Путіна.

Серед населення РФ поширюють інформацію, що добровольці, які воюють на боці України роблять це лише за кошти.

Ні, я думаю, нормальна людина за гроші не йтиме воювати. Нормальна людина, якщо вона розуміє, що вона людина, не за гроші воюватиме —заявив Елшад "Хохол" Нурусов.

Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої ​​назви українця».

Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою: