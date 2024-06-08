Як у ЗСУ реагують на пропозицію Путіна щодо переговорів — пояснює командир взводу ЗСУ

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів про ставлення військових до переговорів з Путіним та що станеться з територіями, які наразі окуповані РФ.
Головні тези:
- Командир висловлює сумніви щодо сенсу проведення переговорів з Путіним, якщо вони не призведуть до політичної стабільності та відновлення територіальної цілісності України.
- Військовик нагадує про власний досвід перемоги над РФ у війні та висловлює побажання українцям відчути схоже почуття перемоги.
- Позивний “Хохол”, який обрав командир військової частини, має позитивне значення та символізує справжність та гордість за українське коріння.
- Історія слова “хохол” свідчить про його давнє призначення “від сина неба”, у контексті тюркських мов, тоді як “кацап” має негативне значення, що асоціюється зі злочинами росіян.
Якщо будуть переговори з Путіним, на окупованих територіях буде гірше
Наразі нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів. Вони можуть відбутись тільки за умов, що Україна залишить Росії захоплені окупаційними військами території. Елшад "Хохол" Нурусов висловив своє ставлення до подібних “переговорів“.
За словами командира взводу 23 ОБСП ЗСУ, це не перша війна азербайджанців проти Росії.
Солдати армії РФ за гроші готові вбивати навіть дітей — командир взводу із позивним «Хохол»
Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що головна мотивація російських загарбників у війні проти України - це гроші, а не амбіції диктатора Володимира Путіна.
Серед населення РФ поширюють інформацію, що добровольці, які воюють на боці України роблять це лише за кошти.
Ні, я думаю, нормальна людина за гроші не йтиме воювати. Нормальна людина, якщо вона розуміє, що вона людина, не за гроші воюватиме —заявив Елшад "Хохол" Нурусов.
Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої назви українця».
Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою:
Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] — означає "син неба" у перекладі з тюркських мов. "Kok" — "небо", "ol" — "син" або "нащадок".
Кацап [араб. قَصَّاب (ḳaṣṣāb)] — означає "м'ясник" у перекладі з арабської. Як відомо, саме так у країнах пострадянського союзу називають росіян за усі злочини, які вони скоїли у різні періоди своєї історії.
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