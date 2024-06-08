За словами командира взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшада «Хохла» Нурусова в інтерв'ю Online.ua, ймовірний напад Росії на Азербайджан стане кінцем країни-агресорки та злочинного кремлівського режиму диктатора Володимира Путіна.

Чому Росія не зможе навіть за бажанням напасти на Азербайджан

На думку Елшада Нурусова, нереально, що Росія нападе на Азербайджан, оскільки Баку має велику кількість партнерів та союзників серед країн Середньої Азії.

Вісім країн, які там близько мільярду населення мають... Вони ж це чудово знають. Це неможливо просто, - зазначає Нурусов. Поширити

За його словами, справа не тільки в тому, що Кремль боїться нападати на Азербайджан, вони бояться коаліції країн так званого Турану, яка складається з Туркменистану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану, Таджикістану.

Тому зараз багато країн хочуть дружити з нами. Ось у нас з Ізраїлем гарні відносини. У нас дуже хороша дружба, - підкреслив Нурусов. Поширити

Чи можна переконати азербайджанців приїхати в Україну для захисту від агресії Росії

Це питання таке. Це важко, бо не можу комусь сказати, приїжджай. Бо знаєш, що це війна, - пояснює Нурусов. Поширити

Він зазначив, що з іншого боку багато азербайджанців від себе підтримують Україну у боротьбі проти країни-агресорки і це дуже приємно.

Це дуже приємно. Навіть іноді буває у коментарях вони пишуть, вони дякують моїм батькам, дякую за такого сина. Коли я читаю такі коментарі, навіть мені хочеться плакати. Плакати, тому що я заслужив на це. А так, якщо хтось має бажання приїхати сюди, що я можу сказати? По-перше, зараз важко сюди приїхати, - підкреслив Нурусов. Поширити

Він пояснив, що наразі громаданям Азербайджану навіть при великому бажанні дуже важко потрапити до України.