Чи може РФ напасти на Азербайджан. Командир взводу ЗСУ «Хохол» описав найімовірніший сценарій
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи може РФ напасти на Азербайджан. Командир взводу ЗСУ «Хохол» описав найімовірніший сценарій

Елшад " Хохол" Нурусов
Джерело:  online.ua

За словами командира взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшада «Хохла» Нурусова в інтерв'ю Online.ua, ймовірний напад Росії на Азербайджан стане кінцем країни-агресорки та злочинного кремлівського режиму диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Командир ЗСУ розглядає можливий сценарій нападу РФ на Азербайджан як кінець країни-агресорки та диктатури Путіна.
  • Російський напад на Азербайджан є малоймовірним через широку мережу партнерів та союзників Баку в середній Азії.
  • Альянс країн Турану, до якого входить Туркменістан, Туреччина, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, є важливим фактором стримування російської агресії.
  • Україна отримує підтримку від азербайджанців у боротьбі проти РФ, проте приїзд на захист важко здійснити через обмеження і російську пропаганду.
  • Історичне походження слова «хохол» та спростування міфів про українців у контексті агресії РФ важливі для розуміння сучасної політичної ситуації.

Чому Росія не зможе навіть за бажанням напасти на Азербайджан

На думку Елшада Нурусова, нереально, що Росія нападе на Азербайджан, оскільки Баку має велику кількість партнерів та союзників серед країн Середньої Азії.

Вісім країн, які там близько мільярду населення мають... Вони ж це чудово знають. Це неможливо просто, - зазначає Нурусов.

За його словами, справа не тільки в тому, що Кремль боїться нападати на Азербайджан, вони бояться коаліції країн так званого Турану, яка складається з Туркменистану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану, Таджикістану.

Тому зараз багато країн хочуть дружити з нами. Ось у нас з Ізраїлем гарні відносини. У нас дуже хороша дружба, - підкреслив Нурусов.

Чи можна переконати азербайджанців приїхати в Україну для захисту від агресії Росії

Це питання таке. Це важко, бо не можу комусь сказати, приїжджай. Бо знаєш, що це війна, - пояснює Нурусов.

Він зазначив, що з іншого боку багато азербайджанців від себе підтримують Україну у боротьбі проти країни-агресорки і це дуже приємно.

Це дуже приємно. Навіть іноді буває у коментарях вони пишуть, вони дякують моїм батькам, дякую за такого сина. Коли я читаю такі коментарі, навіть мені хочеться плакати. Плакати, тому що я заслужив на це. А так, якщо хтось має бажання приїхати сюди, що я можу сказати? По-перше, зараз важко сюди приїхати, - підкреслив Нурусов.

Він пояснив, що наразі громаданям Азербайджану навіть при великому бажанні дуже важко потрапити до України.

Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої ​​назви українця».

Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою: Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] — означає "син неба" у перекладі з тюркських мов. "Kok" — "небо", "ol" — "син" або "нащадок".

Кацап [араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb)] — означає "м'ясник" у перекладі з арабської. Як відомо, саме так у країнах пострадянського союзу називають росіян за усі злочини, які вони скоїли у різні періоди своєї історії.

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Елшад " Хохол" Нурусов

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