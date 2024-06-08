Может ли РФ напасть на Азербайджан. Командир взвода ВСУ «Хохол» описал вероятный сценарий
Категория
Украина
Дата публикации

Может ли РФ напасть на Азербайджан. Командир взвода ВСУ «Хохол» описал вероятный сценарий

Элшад "Хохол" Нурусов
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Источник:  online.ua

По словам командира взвода 23 ОБСН ВСУ Элшада «Хохла» Нурусова в интервью Online.ua, вероятное нападение России на Азербайджан станет концом страны-агрессорки и преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Вероятное нападение России на Азербайджан оценил командир взвода ВСУ как конец страны-агрессора и диктатуры Путина.
  • Альянс стран Турана является важным фактором сдерживания российской агрессии из-за широкой сети партнеров Азербайджана.
  • Украина получает поддержку от азербайджанцев в борьбе против РФ, но существуют трудности с приездом из-за ограничений и пропаганды.
  • Факты об историческом происхождении слова «хохол» и опровержение мифов об украинцах важны для восприятия политической обстановки.
  • Азербайджанцы проявляют поддержку Украине в борьбе против агрессии России, но испытывают трудности с приездом в Украину из-за российской пропаганды и ограничений.

Почему Россия не сможет даже по желанию напасть на Азербайджан

По мнению Элшада Нурусова, нереально, что Россия нападет на Азербайджан, поскольку у Баку большое количество партнеров и союзников среди стран Средней Азии.

Восемь стран, у которых около миллиарда населения имеют... Они ведь это прекрасно знают. Это невозможно просто, – отмечает Нурусов.

По его словам, дело не только в том, что Кремль боится нападать на Азербайджан, они боятся коалиции стран так называемого Турана, состоящей из Туркменистана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.

Поэтому сейчас многие страны хотят дружить с нами. Вот у нас с Израилем хорошие отношения. У нас очень хорошая дружба, – подчеркнул Нурусов.

Можно ли убедить азербайджанцев приехать в Украину для защиты от агрессии России

Это вопрос такой. Это тяжело, потому что не могу кому-то сказать, приезжай. Потому что знаешь, что это война, – объясняет Нурусов.

Он отметил, что с другой стороны, многие азербайджанцы от себя поддерживают Украину в борьбе против страны-агрессорки и это очень приятно.

Это очень приятно. Даже иногда бывает в комментариях они пишут, они благодарят моих родителей, спасибо за такого сына. Когда я читаю такие комментарии, мне даже хочется плакать. Плакать, потому что я заслужил это. А так, если кто хочет приехать сюда, что я могу сказать? Во-первых, сейчас тяжело сюда приехать, – подчеркнул Нурусов.

Он пояснил, что в настоящее время гражданам Азербайджана даже при большом желании очень тяжело попасть в Украину.

Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".

Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая: Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] - означает "сын неба" в переводе с тюркских языков. "Kok" - "небо", "ol" - "сын" или "потомок".

Кацап [араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb)] — означает "мясник" в переводе с арабского. Как известно, именно так в странах постсоветского союза называют русских за все преступления, которые они совершили в разные периоды своей истории.

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