По словам командира взвода 23 ОБСН ВСУ Элшада «Хохла» Нурусова в интервью Online.ua, вероятное нападение России на Азербайджан станет концом страны-агрессорки и преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина.

Почему Россия не сможет даже по желанию напасть на Азербайджан

По мнению Элшада Нурусова, нереально, что Россия нападет на Азербайджан, поскольку у Баку большое количество партнеров и союзников среди стран Средней Азии.

Восемь стран, у которых около миллиарда населения имеют... Они ведь это прекрасно знают. Это невозможно просто, – отмечает Нурусов. Поделиться

По его словам, дело не только в том, что Кремль боится нападать на Азербайджан, они боятся коалиции стран так называемого Турана, состоящей из Туркменистана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.

Поэтому сейчас многие страны хотят дружить с нами. Вот у нас с Израилем хорошие отношения. У нас очень хорошая дружба, – подчеркнул Нурусов. Поделиться

Можно ли убедить азербайджанцев приехать в Украину для защиты от агрессии России

Это вопрос такой. Это тяжело, потому что не могу кому-то сказать, приезжай. Потому что знаешь, что это война, – объясняет Нурусов. Поделиться

Он отметил, что с другой стороны, многие азербайджанцы от себя поддерживают Украину в борьбе против страны-агрессорки и это очень приятно.

Это очень приятно. Даже иногда бывает в комментариях они пишут, они благодарят моих родителей, спасибо за такого сына. Когда я читаю такие комментарии, мне даже хочется плакать. Плакать, потому что я заслужил это. А так, если кто хочет приехать сюда, что я могу сказать? Во-первых, сейчас тяжело сюда приехать, – подчеркнул Нурусов. Поделиться

Он пояснил, что в настоящее время гражданам Азербайджана даже при большом желании очень тяжело попасть в Украину.