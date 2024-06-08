По словам командира взвода 23 ОБСН ВСУ Элшада «Хохла» Нурусова в интервью Online.ua, вероятное нападение России на Азербайджан станет концом страны-агрессорки и преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Вероятное нападение России на Азербайджан оценил командир взвода ВСУ как конец страны-агрессора и диктатуры Путина.
- Альянс стран Турана является важным фактором сдерживания российской агрессии из-за широкой сети партнеров Азербайджана.
- Украина получает поддержку от азербайджанцев в борьбе против РФ, но существуют трудности с приездом из-за ограничений и пропаганды.
- Факты об историческом происхождении слова «хохол» и опровержение мифов об украинцах важны для восприятия политической обстановки.
- Азербайджанцы проявляют поддержку Украине в борьбе против агрессии России, но испытывают трудности с приездом в Украину из-за российской пропаганды и ограничений.
Почему Россия не сможет даже по желанию напасть на Азербайджан
По мнению Элшада Нурусова, нереально, что Россия нападет на Азербайджан, поскольку у Баку большое количество партнеров и союзников среди стран Средней Азии.
По его словам, дело не только в том, что Кремль боится нападать на Азербайджан, они боятся коалиции стран так называемого Турана, состоящей из Туркменистана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.
Можно ли убедить азербайджанцев приехать в Украину для защиты от агрессии России
Он отметил, что с другой стороны, многие азербайджанцы от себя поддерживают Украину в борьбе против страны-агрессорки и это очень приятно.
Он пояснил, что в настоящее время гражданам Азербайджана даже при большом желании очень тяжело попасть в Украину.
Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".
Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая: Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] - означает "сын неба" в переводе с тюркских языков. "Kok" - "небо", "ol" - "сын" или "потомок".
Кацап [араб. قَصَّاب (ḳaṣṣāb)] — означает "мясник" в переводе с арабского. Как известно, именно так в странах постсоветского союза называют русских за все преступления, которые они совершили в разные периоды своей истории.
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