Азербайджан активно обсуждает "деколонизацию" Франции — что происходит

В парламенте Азербайджана прошла масштабная конференция "О праве Французской Полинезии на деколонизацию". Событие произошло 30 мая.
Азербайджан продолжает обострять отношения с Францией
Согласно последним данным, участниками мероприятия стали члены политических сил этой заморской территории Франции.
Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о лидерах полинезийской партии "Тавини Хуиратира", которые агитируют за независимость этой заморской территории Франции и имеют большинство в парламенте.
С азербайджанской стороны в конференции участвовал вице-спикер парламента Али Гусейнли.
Следует обратить внимание на то, что событие произошло на фоне обвинений со стороны Парижа о вмешательстве Баку в дела страны.
По словам генерального секретаря "Тавини Хуираатира" Виктора Маамаатуаиахутапу, он недоволен изоляцией "из-за колониальной политики Франции".
Кроме того, вице-спикер парламента Азербайджана начал жаловаться, что "несовершенство международных правовых механизмов препятствует освобождению французских колоний".
Как Франция реагирует на упреки Азербайджана
Команда французского лидера Эммануэля Макрона обеспокоена интересом Баку к французским заморским территориям.
Париж уже обвинил Баку во вмешательстве во внутренние дела путём поддержки движений за независимость на этих территориях.
Что также важно понимать, что в 2023 году при поддержке Азербайджана сепаратистские партии Мартиники, Французской Гвианы, Новой Каледонии и Французской Полинезии создали "Бакинскую инициативную группу", целью которой является поддержка "французских освободительных и антиколониальных движений".
Французские власти заявили, что Баку вмешивается в политику Новой Каледонии, где в течение последних недель продолжались беспорядки с жертвами.
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