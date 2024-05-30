Азербайджан активно обсуждает "деколонизацию" Франции — что происходит

В парламенте Азербайджана прошла масштабная конференция "О праве Французской Полинезии на деколонизацию". Событие произошло 30 мая.

Азербайджан продолжает обострять отношения с Францией

Согласно последним данным, участниками мероприятия стали члены политических сил этой заморской территории Франции.

Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о лидерах полинезийской партии "Тавини Хуиратира", которые агитируют за независимость этой заморской территории Франции и имеют большинство в парламенте.

С азербайджанской стороны в конференции участвовал вице-спикер парламента Али Гусейнли.

Следует обратить внимание на то, что событие произошло на фоне обвинений со стороны Парижа о вмешательстве Баку в дела страны.

По словам генерального секретаря "Тавини Хуираатира" Виктора Маамаатуаиахутапу, он недоволен изоляцией "из-за колониальной политики Франции".

В политическом плане мы молодая нация и нам нужна поддержка Азербайджана. Франция стремится изолировать нас, потому что хочет продолжить ядерные испытания на нашей территории, — заявил политик. Поделиться

Кроме того, вице-спикер парламента Азербайджана начал жаловаться, что "несовершенство международных правовых механизмов препятствует освобождению французских колоний".

Как Франция реагирует на упреки Азербайджана

Команда французского лидера Эммануэля Макрона обеспокоена интересом Баку к французским заморским территориям.

Париж уже обвинил Баку во вмешательстве во внутренние дела путём поддержки движений за независимость на этих территориях.

Что также важно понимать, что в 2023 году при поддержке Азербайджана сепаратистские партии Мартиники, Французской Гвианы, Новой Каледонии и Французской Полинезии создали "Бакинскую инициативную группу", целью которой является поддержка "французских освободительных и антиколониальных движений".