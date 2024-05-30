У парламенті Азербайджану пройшла масштабна конференція "щодо права Французької Полінезії на деколонізацію". Подія відбулася 30 травня.

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Згідно з останніми даними, учасниками заходу стали члени політичних сил цієї заморської території Франції.

Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про лідерів полінезійської партії "Тавіні Хуіраатіра", які агітують за незалежність цієї заморської території Франції та мають більшість у парламенті.

З азербайджанського боку в конференції брав участь віцеспікер парламенту Алі Гусейнлі.

Варто звернути увагу на те, що подія відбулася на тлі звинувачень з боку Парижа про втручання Баку у справи країни.

За словами генерального секретаря "Тавіні Хуіраатіра" Віктора Маамаатуаіахутапу, він невдоволений ізоляцією "через колоніальну політику Франції".

У політичному плані ми молода нація, і нам потрібна підтримка Азербайджану. Франція прагне ізолювати нас, тому що хоче продовжити ядерні випробування на нашій території, — заявив політик. Поширити

Окрім того, віцеспікер парламенту Азербайджану почав скаржитися, що "недосконалість міжнародних правових механізмів перешкоджає звільненню французьких колоній".

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Команда французького лідера Еммануеля Макрона занепокоєна інтересом Баку до французьких заморських територій.

Париж уже звинуватив Баку у втручанні у внутрішні справи шляхом підтримки рухів за незалежність на цих територіях.

Що також важливо розуміти, у 2023 році за підтримки Азербайджану сепаратистські партії Мартініки, Французької Гвіани, Нової Каледонії і Французької Полінезії створили "Бакинську ініціативну групу", метою якої є підтримка "французьких визвольних і антиколоніальних рухів".