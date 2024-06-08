Только Украина нам помогла. Командир взвода ВСУ раскрыл мотивацию азербайджанцев в войне с РФ

Командир взвода 23 ОБСН ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал, почему сотни азербайджанцев не колеблясь встали на защиту украинского народа после полномасштабного вторжения России.

Азербайджанцы никогда не забудут то, что для них сделала Украина

Как отмечает Элшад Нурусов, на данный момент ему известно о более тысячи азербайджанцев, которые воюют за независимость украинского народа.

Кроме того, он отметил, что за последние 10 лет войны более 80 его соотечественников отдали свою жизнь, останавливая российских захватчиков на поле боя.

Мотивация есть, потому что в 1992 году, когда у нас было тяжело, у нас была война, только Украина нам помогала. У нас есть три человека, которые граждане Украины, — герои Азербайджана. И у меня любовь к Украине очень давно. Мы обязаны поддерживать друг друга за правду. И где есть правда — надо стоять там. Потому что правда всегда победит. Элшад "Хохол" Нурусов Командир взвода 23 ОБСН ВСУ

Почему Элшад Нурусов получил позывной "Хохол"

По словам командира, такой интересный позывной ему когда-то дал покойный начальник штаба.

Прежде всего, это было связано с тем, что Элшад Нурусов все делает так, как это привыкли делать настоящие украинцы.

Потому что мне все говорят: вот ты настоящий Хохол. Это с их(собратьев — ред.) слова. Каждый раз я это слышу от командира, от ребят. Дети неба, да? Так сказать. Для меня это очень приятно. Когда мне говорят — Хохол. Конечно, очень приятно, — признается защитник. Поделиться

Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".

Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая: