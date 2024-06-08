Лише Україна нам допомогла. Командир взводу ЗСУ розкрив мотивацію азербайджанців у війні з РФ

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад " Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, чому сотні азербайджанців не вагаючись стали на захист українського народу після повномасштабного вторгнення Росії.

Азербайджанці ніколи не забудуть те, що для них зробила Україна

Як зазначає Елшад Нурусов, станом на сьогодні йому відомо про понад тисячу азербайджанців, які воюють за незалежність українського народу.

Окрім того, він наголосив, що за останні 10 років війни понад 80 його співвітчизників віддали своє життя, зупиняючи російських загарбників на полі бою.

Мотивація є, тому що 1992 року, коли у нас було важко, у нас була війна, лише Україна нам допомагала. У нас є троє людей, які громадяни України, герої Азербайджану. І в мене любов до України дуже давно. Ми зобов'язані підтримувати один одного за правду. І де є правда — треба стояти там. Бо правда завжди переможе. Елшад " Хохол" Нурусов Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

Чому Елшад Нурусов отримав позивний “Хохол”

За словами командира, такий цікавий позивний йому колись дав покійний начальник штабу.

Насамперед це було пов’язано з тим, що Елшад Нурусов усе робить так, як це звикли робити справжні українці.

Тому що мені всі кажуть: ось ти справжній Хохол. Це з їхнім (побратимів — ред.) слів. Щоразу я це чую від командира, від хлопців. Діти неба, так? Так би мовити. Для мене це дуже приємно. Коли мені кажуть — Хохол. Звісно, ​​дуже приємно, — зізнається захисник. Поширити

Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої ​​назви українця».

Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою: