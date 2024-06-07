У Куп'янській РВА повідомили про успіхи ЗСУ навколо Вовчанська
Категорія
Україна
Дата публікації

У Куп'янській РВА повідомили про успіхи ЗСУ навколо Вовчанська

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Джерело:  Еспресо

Наразі ситуація на Вовчанському напрямку стабілізувалася, а ЗСУ успішно відбивають усі атаки ворога. 

Головні тези:

  • Ситуація на Вовчанському напрямку стабілізувалася, а ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.
  • На лінії фронту відбуваються бої, зокрема у напрямку від Синьківки до Берестове.
  • Оборонні сили успішно відбивають усі дії противника, який зазнає значних втрат.
  • Українські військові взяли у полон групу російських штурмовиків у рамках блискавичної контратаки.
  • ЗСУ поповнюють обмінний фонд для повернення українських військовополонених з російських катівень.

Що відомо про успіхи ЗСУ біля Вовчанська

На лінії фронту точаться бої. Мова йде про лінію зіткнення від Синьківки до Іванівки — Кислівки й далі на населений пункт Берестове. Там ворог щоденно здійснює штурмові дії. Сили оборони успішно відбивають усі дії противника. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує вперто йти по тих самих напрямках. Тобто ці населені пункти залишаються основними напрямками штурмових дій противника, — зазначив посадовець.

Він зауважив, що поки загрози для подальшого просування росіян по Чугуївському районі і далі на Куп'янський район немає.

Ми уважно спостерігали за Вовчанським напрямком. Тому що розуміли, що у ворога є можливості пройти повз Вовчанськ, вийти до Білого Колодязя, а далі йде дорога на Куп'янський район. Це стратегічний напрямок. Тобто була загроза того, що обрізається угруповання наших військ. Тому, це дійсно була небезпечна ділянка. Але на Вовчанському напрямку ситуація стабілізована, там навіть у ЗСУ є успіхи, — запевнив Канашевич.

Бойові дії на Харківщині

Російські окупанти захопили село Іванівку на Харківщині, наразі офіційної інформації щодо цього немає.

Також повідомлялось, що українські військові взяли у полон групу російських штурмовиків.

В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень, — йдеться у повідомленні 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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