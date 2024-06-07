У Куп'янській РВА повідомили про успіхи ЗСУ навколо Вовчанська

Наразі ситуація на Вовчанському напрямку стабілізувалася, а ЗСУ успішно відбивають усі атаки ворога.
Головні тези:
- Ситуація на Вовчанському напрямку стабілізувалася, а ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.
- На лінії фронту відбуваються бої, зокрема у напрямку від Синьківки до Берестове.
- Оборонні сили успішно відбивають усі дії противника, який зазнає значних втрат.
- Українські військові взяли у полон групу російських штурмовиків у рамках блискавичної контратаки.
- ЗСУ поповнюють обмінний фонд для повернення українських військовополонених з російських катівень.
Що відомо про успіхи ЗСУ біля Вовчанська
Він зауважив, що поки загрози для подальшого просування росіян по Чугуївському районі і далі на Куп'янський район немає.
Бойові дії на Харківщині
Російські окупанти захопили село Іванівку на Харківщині, наразі офіційної інформації щодо цього немає.
Також повідомлялось, що українські військові взяли у полон групу російських штурмовиків.
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