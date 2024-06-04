Армія РФ скинула на Вовчанськ близько 300 бомб протягом місяця — ОСУВ Хортиця
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула на Вовчанськ близько 300 бомб протягом місяця — ОСУВ Хортиця

Вовчанськ

Армія РФ не припиняє тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території — б’ють керованими авіаційними бомбами і знищують цивільну інфраструктуру.

Головні тези:

  • Армія РФ продовжує тероризувати Харківщину авіаударами, скинувши близько 300 бомб на Вовчанськ за місяць.
  • Українські війська взяли у полон десятки російських військових в районі Вовчанська на Харківщині.
  • Сили оборони уразили три склади з боєприпасами та іншу інфраструктуру російських окупантів у місті, тримаючи під контролем більшість території.
  • Жорсткі бої тривають в місті та на околицях, де росіяни намагаються просунутись і закріпитися.
  • Українські війська контролюють близько 70% території Вовчанська, не допускаючи просування ворожих військ.

Війська РФ б’ють по Харківщині КАБами та знищують інфраструктуру

Російські війська з 10 травня по 4 червня скинули поблизу Вовчанська Харківської області приблизно 300 авіабомб. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин.

За добу окупанти скинули на Харків і область близько 30 керованих авіабомб. Вранці окупанти скинули КАБ на Куп'янськ. У районі міста Вовчанськ з 10 травня окупанти скинули близько 300 авіабомб, — сказав Волошин.

Речник додав, що російські терористи не припиняють тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території — б’ють керованими авіаційними бомбами і знищують цивільну інфраструктуру.

ЗСУ взяли у полон десятки військових РФ в районі Вовчанська

У місті й на околицях точаться жорсткі бої, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові взяли у полон близько 60 російських загарбників злочинної армії РФ в районі Вовчанська на Харківщині. 

Речник ОСУВ “Хортиця” повідомив, що українські військові контролюють близько 70% території Вовчанська.

Протягом 3 червня у місті тривали бої. Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.

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