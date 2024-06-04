Армія РФ не припиняє тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території — б’ють керованими авіаційними бомбами і знищують цивільну інфраструктуру.
Головні тези:
- Армія РФ продовжує тероризувати Харківщину авіаударами, скинувши близько 300 бомб на Вовчанськ за місяць.
- Українські війська взяли у полон десятки російських військових в районі Вовчанська на Харківщині.
- Сили оборони уразили три склади з боєприпасами та іншу інфраструктуру російських окупантів у місті, тримаючи під контролем більшість території.
- Жорсткі бої тривають в місті та на околицях, де росіяни намагаються просунутись і закріпитися.
- Українські війська контролюють близько 70% території Вовчанська, не допускаючи просування ворожих військ.
Війська РФ б’ють по Харківщині КАБами та знищують інфраструктуру
Російські війська з 10 травня по 4 червня скинули поблизу Вовчанська Харківської області приблизно 300 авіабомб. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин.
Речник додав, що російські терористи не припиняють тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території — б’ють керованими авіаційними бомбами і знищують цивільну інфраструктуру.
ЗСУ взяли у полон десятки військових РФ в районі Вовчанська
У місті й на околицях точаться жорсткі бої, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.
За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові взяли у полон близько 60 російських загарбників злочинної армії РФ в районі Вовчанська на Харківщині.
Речник ОСУВ “Хортиця” повідомив, що українські військові контролюють близько 70% території Вовчанська.
Протягом 3 червня у місті тривали бої. Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.
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