Армия РФ сбросила на Волчанск около 300 бомб в течение месяца — ОСУВ Хортица
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила на Волчанск около 300 бомб в течение месяца — ОСУВ Хортица

Волчанск
Читати українською

Армия РФ не прекращает терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории — кидают управляемые авиационные бомбы и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • Армия РФ продолжает терроризировать Харьковщину, сбрасывая около 300 бомб на Волчанск ежемесячно.
  • Украинские войска взяли в плен десятки российских военных в районе Волчанска, контролируя 70% территории города.
  • Бои между украинскими и российскими войсками продолжаются, силы обороны ударили по складам с боеприпасами и другой инфраструктуре российских оккупантов.
  • Российские террористы не прекращают авиаударов по Харьковщине, пытаясь уничтожить гражданскую инфраструктуру.
  • Сообщение о сбросе бомб на Харьков и область и взятии в плен российских захватчиков подтверждено спикером оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

Войска РФ бьют по Харьковщине КАБами и уничтожают инфраструктуру

Российские войска с 10 мая по 4 июня сбросили близ Волчанска Харьковской области примерно 300 авиабомб. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин.

За сутки оккупанты сбросили на Харьков и область около 30 управляемых авиабомб. Утром оккупанты сбросили КАБ на Купянск. В районе города Волчанск с 10 мая оккупанты сбросили около 300 авиабомб, - сказал Волошин.

Спикер добавил, что российские террористы не прекращают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории — бьют управляемыми авиационными бомбами и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

ВСУ взяли в плен десятки военных РФ в районе Волчанска

В городе и в окрестностях идут жесткие бои, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами.

По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные взяли в плен около 60 российских захватчиков преступной армии РФ в районе Волчанска на Харьковщине.

Спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.

В течение 3 июня в городе шли бои. Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ контролируют Волчанск на 70% — ОСУО "Хортица"
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ удачно контратаковали и вернули утраченные позиции в Волчанске
Бои за Волчанск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен десятки военных РФ в районе Волчанска
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?