Армия РФ не прекращает терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории — кидают управляемые авиационные бомбы и уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает терроризировать Харьковщину, сбрасывая около 300 бомб на Волчанск ежемесячно.
- Украинские войска взяли в плен десятки российских военных в районе Волчанска, контролируя 70% территории города.
- Бои между украинскими и российскими войсками продолжаются, силы обороны ударили по складам с боеприпасами и другой инфраструктуре российских оккупантов.
- Российские террористы не прекращают авиаударов по Харьковщине, пытаясь уничтожить гражданскую инфраструктуру.
- Сообщение о сбросе бомб на Харьков и область и взятии в плен российских захватчиков подтверждено спикером оперативно-стратегической группировки войск Хортица.
Войска РФ бьют по Харьковщине КАБами и уничтожают инфраструктуру
Российские войска с 10 мая по 4 июня сбросили близ Волчанска Харьковской области примерно 300 авиабомб. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин.
Спикер добавил, что российские террористы не прекращают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории — бьют управляемыми авиационными бомбами и уничтожают гражданскую инфраструктуру.
ВСУ взяли в плен десятки военных РФ в районе Волчанска
В городе и в окрестностях идут жесткие бои, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами.
По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные взяли в плен около 60 российских захватчиков преступной армии РФ в районе Волчанска на Харьковщине.
Спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.
В течение 3 июня в городе шли бои. Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-