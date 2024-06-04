Армия РФ не прекращает терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории — кидают управляемые авиационные бомбы и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Войска РФ бьют по Харьковщине КАБами и уничтожают инфраструктуру

Российские войска с 10 мая по 4 июня сбросили близ Волчанска Харьковской области примерно 300 авиабомб. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин.

За сутки оккупанты сбросили на Харьков и область около 30 управляемых авиабомб. Утром оккупанты сбросили КАБ на Купянск. В районе города Волчанск с 10 мая оккупанты сбросили около 300 авиабомб, - сказал Волошин. Поделиться

Спикер добавил, что российские террористы не прекращают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории — бьют управляемыми авиационными бомбами и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

ВСУ взяли в плен десятки военных РФ в районе Волчанска

В городе и в окрестностях идут жесткие бои, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами.

По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные взяли в плен около 60 российских захватчиков преступной армии РФ в районе Волчанска на Харьковщине.

Спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.

В течение 3 июня в городе шли бои. Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.