В Купянской РВА сообщили об успехах ВСУ вокруг Волчанска

Пока ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась, а ВСУ успешно отражают все атаки врага.

Что известно об успехах ВСУ возле Волчанска

На линии фронта идут бои. Речь идет о линии столкновения от Синьковки до Ивановки — Кисловки и дальше на населенный пункт Берестово. Там враг ежедневно совершает штурмовые действия. Силы обороны удачно отражают все деяния противника. Враг несет значительные потери, но продолжает упорно идти по тем же направлениям. То есть, эти населенные пункты остаются основными направлениями штурмовых действий противника, — отметил чиновник. Поделиться

Он отметил, что пока угрозы дальнейшему продвижению россиян по Чугуевскому району и дальше на Купянский район нет.

Мы внимательно наблюдали Волчанское направление. Потому что понимали, что у врага есть возможности пройти мимо Волчанск, выйти в Белый Колодец, а дальше идет дорога на Купянский район. Это стратегическое направление. То есть была угроза того, что обрезается группировка наших войск. Поэтому, это действительно был опасный участок. Но на Волчанском направлении ситуация стабилизирована, там даже у ВСУ есть успехи, — заверил Канашевич. Поделиться

Боевые действия в Харьковской области

Российские оккупанты захватили село Ивановку на Харьковщине, пока официальной информации на этот счет нет.

Также сообщалось, что украинские военные взяли в плен группу российских штурмовиков.