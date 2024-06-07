В Купянской РВА сообщили об успехах ВСУ вокруг Волчанска

Пока ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась, а ВСУ успешно отражают все атаки врага.
Главные тезисы
- Ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась, а ВСУ успешно отражают атаки врага.
- На линии фронта проходят бои, в частности в направлении от Синьковки к Берестову.
- Оборонительные силы успешно отражают все действия противника, который несет значительные потери.
- Украинские военные взяли в плен группу российских штурмовиков в рамках молниеносной контратаки.
- ВСУ пополняют обменный фонд для возвращения украинских военнопленных из российских застенков.
Что известно об успехах ВСУ возле Волчанска
Он отметил, что пока угрозы дальнейшему продвижению россиян по Чугуевскому району и дальше на Купянский район нет.
Боевые действия в Харьковской области
Российские оккупанты захватили село Ивановку на Харьковщине, пока официальной информации на этот счет нет.
Также сообщалось, что украинские военные взяли в плен группу российских штурмовиков.
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