В Купянской РВА сообщили об успехах ВСУ вокруг Волчанска
Категория
Украина
Дата публикации

В Купянской РВА сообщили об успехах ВСУ вокруг Волчанска

всу
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Источник:  Эспрессо

Пока ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась, а ВСУ успешно отражают все атаки врага.

Главные тезисы

  • Ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась, а ВСУ успешно отражают атаки врага.
  • На линии фронта проходят бои, в частности в направлении от Синьковки к Берестову.
  • Оборонительные силы успешно отражают все действия противника, который несет значительные потери.
  • Украинские военные взяли в плен группу российских штурмовиков в рамках молниеносной контратаки.
  • ВСУ пополняют обменный фонд для возвращения украинских военнопленных из российских застенков.

Что известно об успехах ВСУ возле Волчанска

На линии фронта идут бои. Речь идет о линии столкновения от Синьковки до Ивановки — Кисловки и дальше на населенный пункт Берестово. Там враг ежедневно совершает штурмовые действия. Силы обороны удачно отражают все деяния противника. Враг несет значительные потери, но продолжает упорно идти по тем же направлениям. То есть, эти населенные пункты остаются основными направлениями штурмовых действий противника, — отметил чиновник.

Он отметил, что пока угрозы дальнейшему продвижению россиян по Чугуевскому району и дальше на Купянский район нет.

Мы внимательно наблюдали Волчанское направление. Потому что понимали, что у врага есть возможности пройти мимо Волчанск, выйти в Белый Колодец, а дальше идет дорога на Купянский район. Это стратегическое направление. То есть была угроза того, что обрезается группировка наших войск. Поэтому, это действительно был опасный участок. Но на Волчанском направлении ситуация стабилизирована, там даже у ВСУ есть успехи, — заверил Канашевич.

Боевые действия в Харьковской области

Российские оккупанты захватили село Ивановку на Харьковщине, пока официальной информации на этот счет нет.

Также сообщалось, что украинские военные взяли в плен группу российских штурмовиков.

В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев с российских застенков, — говорится в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

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