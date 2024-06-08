Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали :

особового складу — близько 517290 (+1210) осіб,

танків — 7843 (+9) од,

бойових броньованих машин — 15105 (+9) од,

артилерійських систем — 13533 (+36) од,

РСЗВ — 1095 (+0) од,

засобів ППО — 834 (+1) од,

літаків — 357 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10945 (+59),

крилатих ракет — 2277 (+7),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 18484 (+68) од,

спеціальної техніки‒ 2248 (+10)

Що відомо про ситуацію на фронті

Станом на вечір 7 червня на фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

Російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Мурома (рф) російський агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів шістнадцятьма НАРами.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника. За попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 84 особи вбитими та пораненими, знищено два танки та дві бойові броньовані машини.

На Лиманському напрямку всі вісім штурмів противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Сіверському напрямку ворог спробував двічі атакувати Сили оборони поблизу Білогорівки. Теж безуспішно.

На Краматорському напрямку російські війська сім разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Всі спроби успіху не мали.

На Покровському напрямку російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку кількість атак збільшилась до дев’яти. Наші захисники відбили вісім штурмових дій російських загарбників. В районі Водяного ворог завдав авіаційного удару із Су-25 десятьма НАРами.