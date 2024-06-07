ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря — відео

ВМС ЗСУ
вмс

Українські десантники Військово-морських сил (ВМС) провели масштабнні навчання на узбережжі Чорного моря.

Головні тези:

  • Десантники Військово-морських сил (ВМС) України влаштували масштабні навчання в акваторії Чорного моря.
  • На вправах десантники виконували маневри та уникали ворожих обстрілів, демонструючи свою підготовку та майстерність.
  • Армія РФ пошкодила інфраструктуру у порту Одеси, спробуючи завдати удару по цивільним об'єктам.
  • Військово-Морські Сили ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку, відстоюючи економічні і безпекові інтереси країни.
  • Українські десантники вирішили посилити свою готовність та підвищити ефективність дій у разі надзвичайних ситуацій на морі.

ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря

Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок, — йдеться у повідомленні.

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі.

У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання, — додали у ВМС ЗСУ.

Армія РФ пошкодила інфрастуктуру у порту Одеси

У  Військово-Морських Силах ЗСУ спростували інформацію про знищення морського транспорту та зазначили, що армія РФ справді пошкодила інфраструктуру у морському порту Одеси.

Прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару  по цивільних об’єктах, пошкодивши  портову інфраструктуру.  Росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати  морські шляхи до портів України. 

Пресслужба ВМС ЗСУ зазначила, що наразі уточнюється інформація про постраждалих серед цивільного населення в результаті удару армії Росії.

Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.

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