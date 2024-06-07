ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря — відео

Українські десантники Військово-морських сил (ВМС) провели масштабнні навчання на узбережжі Чорного моря.
Головні тези:
- Десантники Військово-морських сил (ВМС) України влаштували масштабні навчання в акваторії Чорного моря.
- На вправах десантники виконували маневри та уникали ворожих обстрілів, демонструючи свою підготовку та майстерність.
- Армія РФ пошкодила інфраструктуру у порту Одеси, спробуючи завдати удару по цивільним об'єктам.
- Військово-Морські Сили ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку, відстоюючи економічні і безпекові інтереси країни.
- Українські десантники вирішили посилити свою готовність та підвищити ефективність дій у разі надзвичайних ситуацій на морі.
ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря
Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі.
Армія РФ пошкодила інфрастуктуру у порту Одеси
У Військово-Морських Силах ЗСУ спростували інформацію про знищення морського транспорту та зазначили, що армія РФ справді пошкодила інфраструктуру у морському порту Одеси.
Пресслужба ВМС ЗСУ зазначила, що наразі уточнюється інформація про постраждалих серед цивільного населення в результаті удару армії Росії.
Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.
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