ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря — відео

ВМС ЗСУ провели масштабні навчання в акваторії Чорного моря

Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок, — йдеться у повідомленні. Поширити

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі.

У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання, — додали у ВМС ЗСУ. Поширити

Армія РФ пошкодила інфрастуктуру у порту Одеси

У Військово-Морських Силах ЗСУ спростували інформацію про знищення морського транспорту та зазначили, що армія РФ справді пошкодила інфраструктуру у морському порту Одеси.

Прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Поширити

Пресслужба ВМС ЗСУ зазначила, що наразі уточнюється інформація про постраждалих серед цивільного населення в результаті удару армії Росії.