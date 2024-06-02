У ВМС ЗСУ спростували фейк РФ про знищення кораблів та катерів в Одесі

У російських так званих ЗМІ розповсюджують дезінформацію щодо знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

Армія РФ пошкодила інфрастуктуру у порту Одеси

У Військово-Морських Силах ЗСУ спростували інформацію про знищення морського транспорту та зазначили, що армія РФ справді пошкодила інфраструктуру у морському порту Одеси.

Прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Поширити

Пресслужба ВМС ЗСУ зазначила, що наразі уточнюється інформація про постраждалих серед цивільного населення в результаті удару армії Росії.

Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.

Росія запустила ІПСО з метою зриву мобілізації в Україні

Російські пропагандисти поставили на потік створення та проведення інформаційно-психологічних операцій, націлених на зрив проведення мобілізації в Україні.

Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, — підкреслюють представники командування Сухопутних сил ЗСУ.

У Сухопутних силах зазначають, що отримують інформацію щодо зйомок подібних сюжетів для російських ІПСО на окупованих територіях України.

Підкреслюється, що кремлівські пропагандисти спеціально створюють відеосюжети поганої якості для імітації реалістичності.

За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.