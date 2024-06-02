В ВМС ВСУ опровергли фейк РФ об уничтожении кораблей и катеров в Одессе

В российских так называемых СМИ распространяют дезинформацию об уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины.
Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы
В Военно-Морских Силах ВСУ опровергли информацию об уничтожении морского транспорта и отметили, что армия РФ действительно повредила инфраструктуру в морском порту Одессы.
Прессслужба ВМС ВСУ отметила, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших среди гражданского населения в результате удара армии России.
Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину по морскому направлению.
Россия запустила ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине
Российские пропагандисты поставили на поток создание и проведение информационно-психологических операций, направленных на срыв проведения мобилизации в Украине.
Значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними – продукты враждебных подразделений информационных операций, – подчеркивают представители командования Сухопутных сил ВСУ.
В Сухопутных силах отмечают, что получают информацию о съемках подобных сюжетов для российских ИПСО на оккупированных территориях Украины.
Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.
За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-