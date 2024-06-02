В ВМС ВСУ опровергли фейк РФ об уничтожении кораблей и катеров в Одессе

В российских так называемых СМИ распространяют дезинформацию об уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины.

Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы

В Военно-Морских Силах ВСУ опровергли информацию об уничтожении морского транспорта и отметили, что армия РФ действительно повредила инфраструктуру в морском порту Одессы.

Прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины. Поделиться

Прессслужба ВМС ВСУ отметила, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших среди гражданского населения в результате удара армии России.

Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину по морскому направлению.

Россия запустила ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине

Российские пропагандисты поставили на поток создание и проведение информационно-психологических операций, направленных на срыв проведения мобилизации в Украине.

Значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними – продукты враждебных подразделений информационных операций, – подчеркивают представители командования Сухопутных сил ВСУ.

В Сухопутных силах отмечают, что получают информацию о съемках подобных сюжетов для российских ИПСО на оккупированных территориях Украины.

Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.

За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.