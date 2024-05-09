ВМС України знищили міну на пляжі Одещини — відео

Українські моряки в ніч на 9 травня знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

Морські сили показали відео знищенні міни

Сьогодні вночі силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву, — сказано у повідомленні. Поширити

Варто нагадати, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Однак у випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби.

В регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя — нагадали в Морських силах. Поширити

В Україні успішно протестували новий мінний трал Ratel Deminer

В Україні протестували новий комплекс для розмінування під назвою Ratel Deminer. Він допоможе з гуманітарним розмінуванням, а також стане в пригоді ЗСУ.

Мінний трал знаходить і нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових. Це розробка від Brave1.

Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах. Комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області.