ВМС Украины уничтожили мину на пляже Одесской области — видео

Украинские моряки в ночь на 9 мая уничтожили морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.

Морские силы показали видео уничтоженные мины

Сегодня ночью силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва, — говорится в сообщении. Поделиться

Следует напомнить, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Однако при обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.

В регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья — напомнили в Морских силах. Поделиться

В Украине успешно протестировали новый минный трал Ratel Deminer

В Украине протестировали новый комплекс для разминирования Ratel Deminer. Он поможет с гуманитарным разминированием, а также пригодится ВСУ.

Минный трал находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизнь военных. Это разработка от Brave1.

Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях. Комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.