ВМС Украины уничтожили мину на пляже Одесской области — видео

Украинские моряки в ночь на 9 мая уничтожили морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.
Морские силы показали видео уничтоженные мины
Следует напомнить, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Однако при обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.
В Украине успешно протестировали новый минный трал Ratel Deminer
В Украине протестировали новый комплекс для разминирования Ratel Deminer. Он поможет с гуманитарным разминированием, а также пригодится ВСУ.
Минный трал находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизнь военных. Это разработка от Brave1.
Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях. Комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.
Ratel Deminer получил статус BRV1, что означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. В настоящее время комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.
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