Украина получит от Британии партию оборудования для разминирования
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Британии партию оборудования для разминирования

Минобороны Британии
Магины для разминирования
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Великобритания договорилась с частным предприятием по ремонту партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине.

Британия поможет Украине с разминированием

Великобритания подготовила для Украины новую партию помощи.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Входящее в структуру оборонного ведомства Британии предприятие Defence Equipment & Support сообщило, что Украина на данный момент является наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому он заключил контракт с компанией Pearson Engineering на поставку оборудования. Его передала армия Британии, а предприятие должно было отремонтировать.

Оборудование позволит бронетехнике прокладывать безопасные маршруты.

Разминирование Украины: что известно

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же, в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фотовыставка Джайлза Дьюли посвящена минной безопасности

В Музее истории Киева 1 апреля открылась выставка британского фотографа Джайлза Дьюли, посвященная Международному дню просвещения по минной безопасности.

Совместная выставка Фонда "Наследие войны" и ПРООН "Определяя будущее: Люди, команды и технологии для Минной Безопасности Украины" приурочена к Международному дню просвещения по минной безопасности, который ежегодно отмечают 4 апреля.

online.ua

Автор фотографий — фотограф Джайлз Дьюли — Уполномоченный ООН по правам людей с инвалидностью в контексте войны и развития мира.

Цель экспозиции, как сообщает музей, — повысить уровень осведомленности о противоминной деятельности и поддержке пострадавших от минно-взрывной деятельности через коллекцию мозаики опытов — от профессионального пиротехника до ветерана, от медицинского работника до технологического инноватора.

Экспозиция будет работать в музее до 7 апреля. А с 4 по 19 апреля выставка также будет доступна в открытом формате в центре Киева — на Софиевской площади.

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