Украина получит от Британии партию оборудования для разминирования

Великобритания договорилась с частным предприятием по ремонту партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине.
Британия поможет Украине с разминированием
Великобритания подготовила для Украины новую партию помощи.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Поэтому он заключил контракт с компанией Pearson Engineering на поставку оборудования. Его передала армия Британии, а предприятие должно было отремонтировать.
Оборудование позволит бронетехнике прокладывать безопасные маршруты.
Разминирование Украины: что известно
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
К тому же, в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.
Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.
Фотовыставка Джайлза Дьюли посвящена минной безопасности
В Музее истории Киева 1 апреля открылась выставка британского фотографа Джайлза Дьюли, посвященная Международному дню просвещения по минной безопасности.
Совместная выставка Фонда "Наследие войны" и ПРООН "Определяя будущее: Люди, команды и технологии для Минной Безопасности Украины" приурочена к Международному дню просвещения по минной безопасности, который ежегодно отмечают 4 апреля.
Автор фотографий — фотограф Джайлз Дьюли — Уполномоченный ООН по правам людей с инвалидностью в контексте войны и развития мира.
Цель экспозиции, как сообщает музей, — повысить уровень осведомленности о противоминной деятельности и поддержке пострадавших от минно-взрывной деятельности через коллекцию мозаики опытов — от профессионального пиротехника до ветерана, от медицинского работника до технологического инноватора.
Экспозиция будет работать в музее до 7 апреля. А с 4 по 19 апреля выставка также будет доступна в открытом формате в центре Киева — на Софиевской площади.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-