Україна отримає від Британії партію обладнання для розмінування
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Британії партію обладнання для розмінування

Міноборони Британії
Машина для рохмінування

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

Британія допоможе Україні з розмінуванням

Велика Британія підготувала для України нову партію допомоги.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.

Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

Розмінування України: що відомо

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Фотовиставка Джайлза Дьюлі присвячена мінній безпеці

У Музеї історії Києва 1 квітня відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.

Спільна виставка Фонду "Спадщина війни" та ПРООН «Визначаючи майбутнє: Люди, команди і технології для Мінної Безпеки України» приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки, який щороку відзначають 4 квітня.

online.ua

Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.

Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.

Експозиція працюватиме в музеї до 7 квітня. А з 4 по 19 квітня виставка також буде доступною у відкритому форматі в центрі Києва — на Софіївській площі.

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