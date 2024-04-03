Україна отримає від Британії партію обладнання для розмінування

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.
Британія допоможе Україні з розмінуванням
Велика Британія підготувала для України нову партію допомоги.
Про це повідомляє Міноборони Британії.
Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.
Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.
Розмінування України: що відомо
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.
Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Фотовиставка Джайлза Дьюлі присвячена мінній безпеці
У Музеї історії Києва 1 квітня відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.
Спільна виставка Фонду "Спадщина війни" та ПРООН «Визначаючи майбутнє: Люди, команди і технології для Мінної Безпеки України» приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки, який щороку відзначають 4 квітня.
Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.
Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.
Експозиція працюватиме в музеї до 7 квітня. А з 4 по 19 квітня виставка також буде доступною у відкритому форматі в центрі Києва — на Софіївській площі.
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