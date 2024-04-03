Україна отримає від Британії партію обладнання для розмінування

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

Британія допоможе Україні з розмінуванням

Велика Британія підготувала для України нову партію допомоги.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Did you know Ukraine is now the most war-mined country in the world?



That’s why we’ve awarded @Pearson_Eng_Ltd a contract to supply multi-purpose vehicle interfaces, gifted by the @BritishArmy and refurbished by Pearson, which allow 🇺🇦 armoured vehicles to clear safe routes. pic.twitter.com/aPdY52GkfQ — Defence Equipment & Support (@DefenceES) April 2, 2024

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі. Поширити

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.

Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

Розмінування України: що відомо

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Фотовиставка Джайлза Дьюлі присвячена мінній безпеці

У Музеї історії Києва 1 квітня відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.

Спільна виставка Фонду "Спадщина війни" та ПРООН «Визначаючи майбутнє: Люди, команди і технології для Мінної Безпеки України» приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки, який щороку відзначають 4 квітня.

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Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.

Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.