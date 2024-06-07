ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря — видео

ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря

Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков, говорится в сообщении. Поделиться

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море.

В финале — морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу, — добавили в ВМС ВСУ. Поделиться

Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы

В Военно-Морских Силах ВСУ опровергли информацию об уничтожении морского транспорта и отметили, что армия РФ действительно повредила инфраструктуру в морском порту Одессы.

Прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины. Поделиться

Прессслужба ВМС ВСУ отметила, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших среди гражданского населения в результате удара армии России.