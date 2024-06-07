ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря — видео

Украинские десантники Военно-морских сил (ВМС) провели масштабные учения на побережье Черного моря.
Главные тезисы
- Десантники Военно-морских сил (ВМС) Украины устроили масштабные учения в акватории Черного моря.
- На упражнениях десантники выполняли маневры и избегали вражеских обстрелов, демонстрируя свою подготовку и мастерство.
- Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы, попытаясь нанести удар по гражданским объектам.
- Военно-Морские Силы ВСУ продолжают защищать Украину с морского направления, отстаивая экономические и безопасные интересы страны.
- Украинские десантники решили усилить свою готовность и повысить эффективность действий при чрезвычайных ситуациях на море.
ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря
Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море.
Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы
В Военно-Морских Силах ВСУ опровергли информацию об уничтожении морского транспорта и отметили, что армия РФ действительно повредила инфраструктуру в морском порту Одессы.
Прессслужба ВМС ВСУ отметила, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших среди гражданского населения в результате удара армии России.
Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину по морскому направлению.
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