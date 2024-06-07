ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря — видео

ВМС ВСУ
вмс
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Украинские десантники Военно-морских сил (ВМС) провели масштабные учения на побережье Черного моря.

Главные тезисы

  • Десантники Военно-морских сил (ВМС) Украины устроили масштабные учения в акватории Черного моря.
  • На упражнениях десантники выполняли маневры и избегали вражеских обстрелов, демонстрируя свою подготовку и мастерство.
  • Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы, попытаясь нанести удар по гражданским объектам.
  • Военно-Морские Силы ВСУ продолжают защищать Украину с морского направления, отстаивая экономические и безопасные интересы страны.
  • Украинские десантники решили усилить свою готовность и повысить эффективность действий при чрезвычайных ситуациях на море.

ВМС ВСУ провели масштабные учения в акватории Черного моря

Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков, говорится в сообщении.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море.

В финале — морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу, — добавили в ВМС ВСУ.

Армия РФ повредила инфраструктуру в порту Одессы

В Военно-Морских Силах ВСУ опровергли информацию об уничтожении морского транспорта и отметили, что армия РФ действительно повредила инфраструктуру в морском порту Одессы.

Прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.

Прессслужба ВМС ВСУ отметила, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших среди гражданского населения в результате удара армии России.

Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину по морскому направлению.

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