Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 517290 (+1210) человек,

танков — 7843 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 15105 (+9) ед,

артиллерийских систем — 13533 (+36) ед,

РСЗО — 1095 (+0) ед,

средств ПВО — 834 (+1) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10945 (+59),

крылатых ракет — 2277 (+7),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18484 (+68) ед,

специальной техники‒ 2248 (+10)

Что известно о ситуации на фронте

На вечер 7 июня на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Мурома (рф) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа сбросил на Липке и одну КАБ на Веселое. Терново получило два авиационных удара шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника. По предварительным данным, потери окупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, уничтожены два танка и две боевые бронированные машины.

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг попытался дважды атаковать Силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении русские войска семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клищиевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

На Покровском направлении российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до девяти. Наши защитники отразили восемь штурмовых действий российских захватчиков. В районе Водяного враг нанес авиационный удар с Су-25 десятью НАРами.