На Покровском направлении ВСУ отразили 11 штурмов армии РФ

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки. В настоящее время длится 16 боестолкновений вдоль всей линии фронта.

Что известно о ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 14.00 07.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 34. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки. В настоящее время длится 16 боеприкосновений вдоль всей линии фронта.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Павловка – с направления Новый путь (рф), Водологи – со стороны Обуховки (рф), Екатериновка – из Комсомольского (рф) и Бачевск – из Троеборного (рф).

Также агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Из Белгорода (рф) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам. В районе населённого пункта Тихое продолжается бой. Поделиться

Несколько активизировались российские кафиры на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боеприкосновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении наши защитники отразили три наступательных действия вблизи Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаковать.

На Покровском направлении русский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 11 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Три вражеских атаки украинские воины успешно отбили восемь еще.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже три наступательных действия российских войск вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении российские кафиры дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку от Роботиного. Один бой продолжается.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. Наши воины готовы сломать наступательные планы врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 6 июня уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено: