Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о причастности, по крайней мере, двух стран ОДСК к помощи Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

Пашинян обвиняет ОДКБ в помощи Азербайджану в войне за Карабах

В 2020 году в подготовке войны участвовали наши союзники. Не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас, — подчеркнул премьер-министр Армении. Поделиться

При этом он отказался называть, какие страны обвиняет в помощи Азербайджана в войне за Карабах.

По его словам, ни Вермения, ни Азербайджан не могут представить реальное мирное соглашение, поскольку не знают, что это действительно должно быть.

Пашинян подчеркнул, что ситуация схожа с полетами в космос, когда-то казавшимися невероятными.

Пашинян также отметил, что подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей.

По его мнению, важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой Генштаба Вооруженных сил СССР 1976 года.

В свою очередь спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в переговорах с Азербайджаном.

Он отметил, что диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.

Что известно об обвинении Пашиняном Азербайджана в подготовке к дальнейшей войне

В феврале этого года премьер-министр Армении заявлял, что Азербайджан планирует развязать военные действия на границе с целью дальнейшего обострения и ведения масштабной войны.

Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении... Это намерение прочитывается во всех заявлениях и действиях Азербайджана, — заявлял Пашинян. Поделиться

Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.