Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о причастности, по крайней мере, двух стран ОДСК к помощи Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.
Пашинян обвиняет ОДКБ в помощи Азербайджану в войне за Карабах
При этом он отказался называть, какие страны обвиняет в помощи Азербайджана в войне за Карабах.
По его словам, ни Вермения, ни Азербайджан не могут представить реальное мирное соглашение, поскольку не знают, что это действительно должно быть.
Пашинян подчеркнул, что ситуация схожа с полетами в космос, когда-то казавшимися невероятными.
Пашинян также отметил, что подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей.
По его мнению, важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой Генштаба Вооруженных сил СССР 1976 года.
В свою очередь спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в переговорах с Азербайджаном.
Он отметил, что диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.
Что известно об обвинении Пашиняном Азербайджана в подготовке к дальнейшей войне
В феврале этого года премьер-министр Армении заявлял, что Азербайджан планирует развязать военные действия на границе с целью дальнейшего обострения и ведения масштабной войны.
Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.
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