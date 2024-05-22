Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про причетність принаймні двох країн ОДКБ до допомоги Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

Пашинян звинувачує ОДКБ у допомозі Азербайджану у війні за Карабах

У 2020 році в підготовці війни брали участь наші союзники. Не на нашому боці. Я знаю дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці до війни проти нас, — підкреслив прем’єр-міністр Вірменії. Поширити

При цьому він відмовився називати, які саме країни звинувачує у допомозі Азербайджану у війні за Карабах.

За його словами, ні Вірменія, ні Азербайджан не можуть уявити реальну мирну угоду, оскільки не знають, що це насправді має бути.

Пашинян підкреслив, що ситуація схожа з польотами в космос, які колись здавалися неймовірними.

Пашинян також зазначив, що підписання документа між Єреваном і Баку про делімітацію ділянки кордону є великою удачею.

На його думку, важливо, що делімітація відбувається відповідно до топографічної карти Генштабу Збройних сил СРСР 1976 року.

Своєю чергою спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що республіка зацікавлена в переговорах з Азербайджаном.

Він зазначив, що діалог Єревана і Баку в рамках переговорів щодо мирної угоди триває.

Що відомо про звинувачення Пашиняном Азербайджану у підготовці до подальшої війни

У лютому цього року прем’єр-міністр Вірменії заявляв, що Азербайджан планує розв’язати військові дії на кордоні із метою подальшого загострення і ведення масштабної війни.

Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії... Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану, — заявляв Пашинян. Поширити

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутись на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.