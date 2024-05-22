Пашинян звинуватив країни ОДКБ в допомозі Азербайджану у війні за Карабах
Категорія
Світ
Дата публікації

Пашинян звинуватив країни ОДКБ в допомозі Азербайджану у війні за Карабах

Нікол Пашинян
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про причетність принаймні двох країн ОДКБ до допомоги Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

Пашинян звинувачує ОДКБ у допомозі Азербайджану у війні за Карабах

У 2020 році в підготовці війни брали участь наші союзники. Не на нашому боці. Я знаю дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці до війни проти нас, — підкреслив прем’єр-міністр Вірменії.

При цьому він відмовився називати, які саме країни звинувачує у допомозі Азербайджану у війні за Карабах.

За його словами, ні Вірменія, ні Азербайджан не можуть уявити реальну мирну угоду, оскільки не знають, що це насправді має бути.

Пашинян підкреслив, що ситуація схожа з польотами в космос, які колись здавалися неймовірними.

Пашинян також зазначив, що підписання документа між Єреваном і Баку про делімітацію ділянки кордону є великою удачею.

На його думку, важливо, що делімітація відбувається відповідно до топографічної карти Генштабу Збройних сил СРСР 1976 року.

Своєю чергою спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що республіка зацікавлена в переговорах з Азербайджаном.

Він зазначив, що діалог Єревана і Баку в рамках переговорів щодо мирної угоди триває.

Що відомо про звинувачення Пашиняном Азербайджану у підготовці до подальшої війни

У лютому цього року прем’єр-міністр Вірменії заявляв, що Азербайджан планує розв’язати військові дії на кордоні із метою подальшого загострення і ведення масштабної війни.

Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії... Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану, — заявляв Пашинян.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутись на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прем'єр Вірменії Пашинян назвав помилкою залежність від РФ у сфері безпеки
Прем'єр Вірменії Пашинян назвав помилкою залежність від РФ у сфері безпеки
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Байден написав Пашиняну листа із підтримкою
Байден написав Пашиняну листа із підтримкою
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прем’єр Вірменії Пашинян кинув виклик Путіну та згадав про Україну
Нікол Пашинян

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?