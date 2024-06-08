Солдати армії РФ за гроші готові вбивати навіть дітей — командир взводу із позивним «Хохол»

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад " Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що головна мотивація російських загарбників у війні проти України - це гроші, а не амбіції диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Командир 23 ОБСП ЗСУ “Хохол” Нурусов заявив, що нормальна людина не йтиме воювати за гроші.
- Азербайджанці воюють за незалежність України через глибоку приязнь і допомогу, яку наша держава надала їхній країні.
- Понад тисяча азербайджанців підтримують українців у боротьбі з російськими загарбниками, віддаючи своє життя на полі бою.
- Правда переможе завжди, тому важливо підтримувати один одного у цій боротьбі.
Нормальна людина за гроші не йтиме воювати
Серед населення РФ поширюють інформацію, що добровольці, які воюють на боці України роблять це лише за кошти.
За словами Елшада " Хохла" Нурусова, його знайома працює медсестрою у Росії. Жінка стверджує, що російські військові за гроші готові вбивати навіть дітей.
Командир взводу ЗСУ розкрив мотивацію азербайджанців у війні з РФ
Як зазначає Елшад Нурусов, станом на сьогодні йому відомо про понад тисячу азербайджанців, які воюють за незалежність українського народу.
Окрім того, він наголосив, що за останні 10 років війни понад 80 його співвітчизників віддали своє життя, зупиняючи російських загарбників на полі бою.
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