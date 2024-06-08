Солдати армії РФ за гроші готові вбивати навіть дітей — командир взводу із позивним «Хохол»
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати армії РФ за гроші готові вбивати навіть дітей — командир взводу із позивним «Хохол»

Елшад " Хохол" Нурусов
Джерело:  online.ua

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад " Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що головна мотивація російських загарбників у війні проти України - це гроші, а не амбіції диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Командир 23 ОБСП ЗСУ “Хохол” Нурусов заявив, що нормальна людина не йтиме воювати за гроші.
  • Азербайджанці воюють за незалежність України через глибоку приязнь і допомогу, яку наша держава надала їхній країні.
  • Понад тисяча азербайджанців підтримують українців у боротьбі з російськими загарбниками, віддаючи своє життя на полі бою.
  • Правда переможе завжди, тому важливо підтримувати один одного у цій боротьбі.

Нормальна людина за гроші не йтиме воювати

Серед населення РФ поширюють інформацію, що добровольці, які воюють на боці України роблять це лише за кошти.

Ні, я думаю, нормальна людина за гроші не йтиме воювати. Нормальна людина, якщо вона розуміє, що вона людина, не за гроші воюватиме.

Елшад " Хохол" Нурусов

Елшад " Хохол" Нурусов

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

За словами Елшада " Хохла" Нурусова, його знайома працює медсестрою у Росії. Жінка стверджує, що російські військові за гроші готові вбивати навіть дітей.

Вона працює у шпиталі, у військовому шпиталі. Говорить, навіть сюди привозять чоловіків без ніг, без руки. Військовий РФ зразу питає за гроші, де його банківська картка. В нього честі нема. Він готовий за гроші вбивати навіть дітей.

Командир взводу ЗСУ розкрив мотивацію азербайджанців у війні з РФ

Як зазначає Елшад Нурусов, станом на сьогодні йому відомо про понад тисячу азербайджанців, які воюють за незалежність українського народу.

Окрім того, він наголосив, що за останні 10 років війни понад 80 його співвітчизників віддали своє життя, зупиняючи російських загарбників на полі бою.

Мотивація є, тому що 1992 року, коли у нас було важко, у нас була війна, лише Україна нам допомагала. У нас є троє людей, які громадяни України, герої Азербайджану. І в мене любов до України дуже давно. Ми зобов'язані підтримувати один одного за правду. І де є правда — треба стояти там. Бо правда завжди переможе.

Елшад “Хохол“ Нурусов

Елшад “Хохол“ Нурусов

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

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Лише Україна нам допомогла. Командир взводу ЗСУ розкрив мотивацію азербайджанців у війні з РФ
Елшад " Хохол" Нурусов

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