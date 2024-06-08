Солдати армії РФ за гроші готові вбивати навіть дітей — командир взводу із позивним «Хохол»

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад " Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що головна мотивація російських загарбників у війні проти України - це гроші, а не амбіції диктатора Володимира Путіна.

Нормальна людина за гроші не йтиме воювати

Серед населення РФ поширюють інформацію, що добровольці, які воюють на боці України роблять це лише за кошти.

Ні, я думаю, нормальна людина за гроші не йтиме воювати. Нормальна людина, якщо вона розуміє, що вона людина, не за гроші воюватиме. Елшад " Хохол" Нурусов Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

За словами Елшада " Хохла" Нурусова, його знайома працює медсестрою у Росії. Жінка стверджує, що російські військові за гроші готові вбивати навіть дітей.

Вона працює у шпиталі, у військовому шпиталі. Говорить, навіть сюди привозять чоловіків без ніг, без руки. Військовий РФ зразу питає за гроші, де його банківська картка. В нього честі нема. Він готовий за гроші вбивати навіть дітей. Поширити

Командир взводу ЗСУ розкрив мотивацію азербайджанців у війні з РФ

Як зазначає Елшад Нурусов, станом на сьогодні йому відомо про понад тисячу азербайджанців, які воюють за незалежність українського народу.

Окрім того, він наголосив, що за останні 10 років війни понад 80 його співвітчизників віддали своє життя, зупиняючи російських загарбників на полі бою.