Солдаты армии РФ за деньги готовы убивать даже детей — командир взвода с позывным «Хохол»
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты армии РФ за деньги готовы убивать даже детей — командир взвода с позывным «Хохол»

Солдаты армии РФ за деньги готовы убивать даже детей — командир взвода с позывным «Хохол»
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Источник:  online.ua

Командир взвода 23 ОБСП ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал, что главная мотивация российских захватчиков в войне против Украины – это деньги, а не амбиции диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Мотивация захватчиков в войне против Украины - не амбиции диктатора, а жажда материальных выгод.
  • Элшад Нурусов раскрывает роль дружбы и помощи в поддержке Украины со стороны азербайджанцев в борьбе с российскими захватчиками.
  • Нормальный человек, по мнению командира, не пойдет воевать за деньги, если ценит гуманность и человеческие ценности.
  • За правду и принципы стоит подниматься на борьбу, поддерживать друг друга и делать выбор в пользу мира и справедливости.

Нормальный человек за деньги не пойдет воевать

Среди населения РФ распространяют информацию, что добровольцы, воюющие на стороне Украины, делают это только за средства.

Нет, я думаю, нормальный человек за деньги не пойдет воевать. Нормальный человек, если он понимает, что он человек, не будет за деньги воевать.

Элшад "Хохол" Нурусов

Элшад "Хохол" Нурусов

Командир взвода 23 ОБСП ВСУ

По словам Элшада "Хохла" Нурусова, его знакомая работает медсестрой в России. Женщина утверждает, что российские военные за деньги готовы убивать даже детей.

Она работает в госпитале, в военном госпитале. Говорит, даже сюда привозят мужчин без ног, без руки. Военный РФ сразу спрашивает за деньги, где его банковская карта. У него чести нет. Он готов за деньги убивать даже детей.

Командир взвода ВСУ раскрыл мотивацию азербайджанцев в войне с РФ

Как отмечает Элшад Нурусов, на сегодня ему известно о более тысячи азербайджанцев, которые воюют за независимость украинского народа.

Кроме того, он отметил, что за последние 10 лет войны более 80 его соотечественников отдали свою жизнь, останавливая российских захватчиков на поле боя.

Мотивация есть, потому что в 1992 году, когда у нас было тяжело, у нас была война, только Украина нам помогала. У нас есть три человека, которые граждане Украины, герои Азербайджана. И у меня любовь к Украине очень давно. Мы обязаны поддерживать друг друга за правду. И где есть правда, надо стоять там. Потому что правда всегда победит.

Элшад "Хохол" Нурусов

Элшад "Хохол" Нурусов

Командир взвода 23 ОБСП ВСУ

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