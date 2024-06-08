Солдаты армии РФ за деньги готовы убивать даже детей — командир взвода с позывным «Хохол»

Командир взвода 23 ОБСП ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал, что главная мотивация российских захватчиков в войне против Украины – это деньги, а не амбиции диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Мотивация захватчиков в войне против Украины - не амбиции диктатора, а жажда материальных выгод.
- Элшад Нурусов раскрывает роль дружбы и помощи в поддержке Украины со стороны азербайджанцев в борьбе с российскими захватчиками.
- Нормальный человек, по мнению командира, не пойдет воевать за деньги, если ценит гуманность и человеческие ценности.
- За правду и принципы стоит подниматься на борьбу, поддерживать друг друга и делать выбор в пользу мира и справедливости.
Нормальный человек за деньги не пойдет воевать
Среди населения РФ распространяют информацию, что добровольцы, воюющие на стороне Украины, делают это только за средства.
По словам Элшада "Хохла" Нурусова, его знакомая работает медсестрой в России. Женщина утверждает, что российские военные за деньги готовы убивать даже детей.
Командир взвода ВСУ раскрыл мотивацию азербайджанцев в войне с РФ
Как отмечает Элшад Нурусов, на сегодня ему известно о более тысячи азербайджанцев, которые воюют за независимость украинского народа.
Кроме того, он отметил, что за последние 10 лет войны более 80 его соотечественников отдали свою жизнь, останавливая российских захватчиков на поле боя.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-