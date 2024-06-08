Солдаты армии РФ за деньги готовы убивать даже детей — командир взвода с позывным «Хохол»

Командир взвода 23 ОБСП ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал, что главная мотивация российских захватчиков в войне против Украины – это деньги, а не амбиции диктатора Владимира Путина.

Нормальный человек за деньги не пойдет воевать

Среди населения РФ распространяют информацию, что добровольцы, воюющие на стороне Украины, делают это только за средства.

Нет, я думаю, нормальный человек за деньги не пойдет воевать. Нормальный человек, если он понимает, что он человек, не будет за деньги воевать. Элшад "Хохол" Нурусов Командир взвода 23 ОБСП ВСУ

По словам Элшада "Хохла" Нурусова, его знакомая работает медсестрой в России. Женщина утверждает, что российские военные за деньги готовы убивать даже детей.

Она работает в госпитале, в военном госпитале. Говорит, даже сюда привозят мужчин без ног, без руки. Военный РФ сразу спрашивает за деньги, где его банковская карта. У него чести нет. Он готов за деньги убивать даже детей. Поделиться

Командир взвода ВСУ раскрыл мотивацию азербайджанцев в войне с РФ

Как отмечает Элшад Нурусов, на сегодня ему известно о более тысячи азербайджанцев, которые воюют за независимость украинского народа.

Кроме того, он отметил, что за последние 10 лет войны более 80 его соотечественников отдали свою жизнь, останавливая российских захватчиков на поле боя.