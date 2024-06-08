Командир взводу Елшад «Хохол» Нурусов спрогнозував майбутнє РФ після перемоги України

У Росії майже немає шансів на світле майбутнє після поразки у війні з Україною. Таким прогнозом в інтерв'ю Online.UA поділився командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов.
Головні тези:
- Єдиний сценарій для РФ, щоб вирватися з прірви - підпорядкуватися іншій демократичній державі, наприклад, Україні.
- Росіяни вважають себе непереможними через ядерну зброю та виховання, що призводить до жорстокості та насилля проти інших народів.
- Елшад Нурусов закликає не вірити у міф про надпотужність Росії, зазначаючи, що більшість території країни - це просто вода та ліси.
- Аналізуючи прогнози Нурусова, можна зробити висновок про складність ситуації в російському суспільстві та можливі наслідки після конфлікту з Україною.
Росія власноруч копає собі могилу
Журналіст поцікавився у захисника, чи існує хоч якась ймовірність того, що РФ стане адекватною країною після того, як остаточно усвідомить всі свої злочини та факт поразки.
Захисник також припустив, що існує лише один сценарій, який допоможе РФ вирватися з прірви.
Йдеться про те, що країна-агресорка може підпорядковуватися іншій сильній та демократичній державі та жити по її законах і правилах.
Чому росіяни настільки жорстокі
Як вважає “Хохол”, одна з ключових причин — це виховання.
Окрім того, російський народ вірить у свою “непереможність”, адже має ядерну зброю.
Він також закликає не вірити у міф про те, що Росія — надпотужна держава, адже більшість її території — це просто вода та ліси.
Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої назви українця».
Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою:
Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] — означає "син неба" у перекладі з тюркських мов. "Kok" — "небо", "ol" — "син" або "нащадок".
Кацап [араб. قَصَّاب (ḳaṣṣāb)] — означає "м'ясник" у перекладі з арабської. Як відомо, саме так у країнах пострадянського союзу називають росіян за усі злочини, які вони скоїли у різні періоди своєї історії.
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