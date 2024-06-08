У Росії майже немає шансів на світле майбутнє після поразки у війні з Україною. Таким прогнозом в інтерв'ю Online.UA поділився командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов.

Росія власноруч копає собі могилу

Журналіст поцікавився у захисника, чи існує хоч якась ймовірність того, що РФ стане адекватною країною після того, як остаточно усвідомить всі свої злочини та факт поразки.

Ні. Ніяк не зміниться? Ні. Все одно там пропаганда. Там же чимало людей. 140 мільйонів. Як? Це ж неможливо, — поділився своєю думкою з цього приводу "Хохол". Поширити

Захисник також припустив, що існує лише один сценарій, який допоможе РФ вирватися з прірви.

Йдеться про те, що країна-агресорка може підпорядковуватися іншій сильній та демократичній державі та жити по її законах і правилах.

Наприклад, Україні. Ось це буде взагалі чудово. Дай Бог. Хоча… Ні. Навіть цього я не хочу. Ми ж тут в Україні не робитимемо... цирк якийсь, не виховуватимемо тварин. Елшад "Хохол" Нурусов Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

Чому росіяни настільки жорстокі

Як вважає “Хохол”, одна з ключових причин — це виховання.

Окрім того, російський народ вірить у свою “непереможність”, адже має ядерну зброю.

Ніхто не думає про життя людей, скільки людей вмиратиме. Вони про це геть не думають… От вийшли на парад 9 травня. І що? Це ж не Росія перемогла у війні (Другій світовій — ред.) Це переміг це Радянський Союз. Там була Україна, Азербайджан, Вірменія, там усі, так? А чому Росія відзначає це свято? — цікавиться Елшад Нурусов. Поширити

Він також закликає не вірити у міф про те, що Росія — надпотужна держава, адже більшість її території — це просто вода та ліси.

Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої ​​назви українця».

Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою: