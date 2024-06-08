Командир взвода Элшад "Хохол" Нурусов спрогнозировал будущее РФ после победы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Командир взвода Элшад "Хохол" Нурусов спрогнозировал будущее РФ после победы Украины

Элшад "Хохол" Нурусов
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Источник:  online.ua

У России почти нет шансов на светлое будущее после поражения в войне с Украиной. Таким прогнозом в интервью Online.UA поделился командир взвода 23 ОБСН ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов.

Главные тезисы

  • Единственный сценарий для РФ, чтобы вырваться из пропасти, – подчиниться другому демократическому государству, например Украине.
  • Россияне считают себя непобедимыми из-за ядерного оружия и воспитания, что приводит к жестокости и насилию против других народов.
  • Элшад Нурусов призывает не верить в миф о сверхмощности России, отмечая, что большинство территории страны – это просто вода и леса.
  • Анализируя прогнозы Нурусова, можно сделать вывод о сложности ситуации в российском обществе и возможных последствиях после конфликта с Украиной.

Россия собственноручно копает себе могилу

Журналист поинтересовался у защитника, существует ли вероятность того, что РФ станет адекватной страной после того, как окончательно осознает все свои преступления и факт поражения.

Нет. Никак не изменится. Нет. Все равно там пропаганда. Там же много людей. 140 миллионов. Как? Это же невозможно, — поделился своим мнением на этот счет "Хохол".

Защитник также предположил, что существует только один сценарий, который поможет РФ вырваться из пропасти.

Речь идет о том, что страна-агрессорка может подчиняться другому сильному и демократическому государству и жить по его законам и правилам.

К примеру, Украине. Вот это будет вообще здорово. Дай Бог. Хотя… Нет. Даже этого я не хочу. Мы же здесь в Украине не будем... цирк какой-то устраивать, воспитывать животных.

Элшад "Хохол" Нурусов

Элшад "Хохол" Нурусов

Командир взвода 23 ОБСН ВСУ

Почему россияне настолько жестоки

Как считает “Хохол”, одна из ключевых причин — это воспитание.

Кроме того, российский народ верит в свою "непобедимость", ведь у него есть ядерное оружие.

Никто не думает о жизнях людей, сколько людей будет умирать. Они об этом совсем не думают… Вот вышли на парад 9 мая. И что? Это же не Россия победила в войне, (Второй мировой — ред.) это победил Советский Союз. Там была Украина, Азербайджан, Армения, там все, да? А почему Россия отмечает этот праздник? — интересуется Элшад Нурусов.

Он также призывает не верить в миф о том, что Россия — сверхмощное государство, ведь большинство ее территории — это просто вода и леса.

Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".

Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая:

  • Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] — означает "сын неба" в переводе с тюркских языков. "Kok" — "небо", "ol" — "сын" или "потомок".

  • Кацап [араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb)] — означает "мясник" в переводе с арабского. Как известно, именно так в странах постсоветского союза называют россиян за все преступления, которые они совершили в разные периоды своей истории.

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