Как в ВСУ реагируют на предложение Путина по переговорам — объясняет командир взвода ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Как в ВСУ реагируют на предложение Путина по переговорам — объясняет командир взвода ВСУ

Элшад "Хохол" Нурусов
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Источник:  online.ua

Командир взвода 23 ОБСН ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал об отношении военных к переговорам с Путиным и произошедшем с территориями, которые сейчас оккупированы РФ.

Главные тезисы

  • Командир сомневается в смысле проведения переговоров с Путиным, если они не приведут к политической стабильности и восстановлению территориальной целостности Украины.
  • Военный напоминает о собственном опыте победы над РФ в войне и выражает пожелание украинцам ощутить схожее чувство победы.
  • Позывный Хохол, который выбрал командир воинской части, имеет положительное значение и символизирует подлинность и гордость за украинские корни.
  • История слова "хохол" свидетельствует о его древнем предназначении "от сына неба", в контексте тюркских языков, тогда как "кацап" имеет негативное значение, что ассоциируется с преступлениями русских.

Если будут переговоры с Путиным, на оккупированных территориях будет хуже

В настоящее время нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам. Они могут произойти только при условии, что Украина покинет Россию захваченные оккупационными войсками территории. Элшад "Хохол" Нурусов выразил свое отношение к подобным "переговорам".

Это плохо. А знаете почему? Я даже думаю, если это будет так, то на этих территориях будет еще хуже. В противном случае зачем тогда убивать? Сколько ребят отдали свою жизнь и здоровье? А для чего? Каков в этом смысл?

Элшад "Хохол" Нурусов

Элшад "Хохол" Нурусов

Командир взвода 23 ОБСН ВСУ

По словам командира взвода 23 ОБСП ВСУ, это не первая война азербайджанцев против России.

У нас в 2020 году была война. Но это была первая и вторая Карабахская война. Мы, конечно, победили, вернулись. Желаю всем украинцам вот это чувство победы.

Солдаты армии РФ за деньги готовы убивать даже детей — командир взвода с позывным «Хохол»

Командир взвода 23 ОБСП ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал, что главная мотивация российских захватчиков в войне против Украины – это деньги, а не амбиции диктатора Владимира Путина.

Среди населения РФ распространяют информацию, что добровольцы, воюющие на стороне Украины, делают это только за средства.

Нет, я думаю, нормальный человек за деньги не пойдет воевать. Нормальный человек, если он понимает, что он человек, не будет за деньги воевать.заявил Элшад "Хохол" Нурусов.

Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".

Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая:

  • Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] - означает "сын неба" в переводе с тюркских языков. "Kok" - "небо", "ol" - "сын" или "потомок".

  • Кацап [араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb)] — означает "мясник" в переводе с арабского. Как известно, именно так в странах постсоветского союза называют русских за все преступления, которые они совершили в разные периоды своей истории.

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