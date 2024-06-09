Путин начал создавать в России новый тип олигархов — Reuters
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин начал создавать в России новый тип олигархов — Reuters

Путин
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Источник:  Reuters

Западные журналисты пришли к выводу, что война РФ против Украины привела к зарождению нового вида богачей в стране-агрессорке. В целом, этим процессом руководит диктатор Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Олигархи нового поколения работают в секторах потребительских товаров и услуг, что отличает их от предыдущего поколения бизнесменов.
  • Российские миллиардеры упускают возможность влиять на политику страны и не имеют права голоса, потому что все зависит от Путина.
  • Известно, что новый вид олигархов в России не может расширить свои амбиции из-за жесткого контроля со стороны Кремля.

Путин хочет, чтобы в РФ были только ручные и покорные олигархи

Что важно понимать, нелегитимный президент РФ сразу же после прихода к власти начал непубличную войну с олигархами 1990-х годов.

После этого он назначил новое поколение магнатов — чаще избранных среди его старых коллег из российских спецслужб.

Однако журналисты и аналитики фиксируют появление третьей волны потенциальных олигархов: магнаты, избранные Путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний.

Они могут быть более подкованы в бизнесе, но они будут так же подчинены российскому лидеру, как и их предшественники, — отмечает Reuters.

Новый тип богачей в России. Какой он

По словам журналистов, одно из ключевых отличий нового вида олигархов от миллиардеров 1990-х и нулевых лет заключается в том, что они работают в секторах потребительских товаров, услуг и розничной торговли.

Следует обратить внимание на то, что секторы минеральных ресурсов и энергетики, которые находятся под жестким контролем диктатора, уже давно распределены между старшими.

Но главная отличительная особенность нового поколения состоит в том, что они действуют в радикально новом контексте. В то время как бывшая бизнес-элита зависела от отечественной экономики, участвовавшей в мировой торговле и была погруженной в глобальную финансовую систему, теперь Россия отрезана от иностранных кредитов, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что новоиспеченные миллиардеры никак не влияют на политику страны-агрессорки и де-факто не имеют права голоса.

Их амбиции останутся без выхода из-за четкого осознания того, что все, что Путин дал, он может и забрать.

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