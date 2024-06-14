Путін озвучив нові абсурдні умови для перемовин з Україною — відео

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вкотре повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", проте для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами українських територій.

Російський диктатор висунув нібито "умови для припинення війни в Україні"

Путін заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Крім того, за словами Путіна, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО". Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".

Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно, — заявив Путін. Поширити

За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".

Путін лицемірно звинуватив країни Заходу у підриві глобальної безпеки

14 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін приїхав на зустріч зі співробітниками Міністерства іноземних справ. Російський кривавий диктатор знову “напав” на західні країни зі звинуваченнями у руйнуванні безпеки у світі.

Путін лицемірно впевнений, що все “більше країн прагне самодостатності. А РФ зацікавлена ​​в тому, щоб діалог щодо створення системи неподільної безпеки йшов, зокрема, в стінах ООН”.

На думку нелегітимного правителя РФ, Росія багато разів пропонувала рішення щодо створення оптимальної для всіх системи міжнародної безпеки, але Захід ігнорував її ідеї.

Також Путін назвав західну схему для забезпечення безпеки не працюючою, а такою, що дає зворотній результат.