Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вкотре повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", проте для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами українських територій.
Головні тези:
- Путін вимагає виведення українських військ з окупованих територій для припинення війни в Україні.
- Умови для мирного врегулювання також включають нейтральний статус та відмову від НАТО Україною.
- Путін також звинувачує країни Заходу у підриві глобальної безпеки, вважаючи схему безпеки непрацюючою.
- Путін вважає, що стратегічна стабільність у світі була підірвана саме діями Вашингтона.
Російський диктатор висунув нібито "умови для припинення війни в Україні"
Путін заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.
Крім того, за словами Путіна, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО". Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".
За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.
Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.
Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".
Путін лицемірно звинуватив країни Заходу у підриві глобальної безпеки
14 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін приїхав на зустріч зі співробітниками Міністерства іноземних справ. Російський кривавий диктатор знову “напав” на західні країни зі звинуваченнями у руйнуванні безпеки у світі.
Путін лицемірно впевнений, що все “більше країн прагне самодостатності. А РФ зацікавлена в тому, щоб діалог щодо створення системи неподільної безпеки йшов, зокрема, в стінах ООН”.
На думку нелегітимного правителя РФ, Росія багато разів пропонувала рішення щодо створення оптимальної для всіх системи міжнародної безпеки, але Захід ігнорував її ідеї.
Також Путін назвав західну схему для забезпечення безпеки не працюючою, а такою, що дає зворотній результат.
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