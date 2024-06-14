Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности
Категория
Мир
Дата публикации

Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности

Путин
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Источник:  online.ua

14 июня нелегитимный президент России Владимир Путин приехал на встречу с сотрудниками Министерства иностранных дел. Российский кровавый диктатор снова "напал" на западные страны с обвинениями в разрушении безопасности в мире.

Главные тезисы

  • Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности.
  • Российский лидер предлагает создание новой системы безопасности в Евразии, дискредитируя евроатлантическую структуру.
  • Путин призывает Европу пересмотреть политику и развивать взаимовыгодные отношения с РФ для обеспечения будущей безопасности в регионе.
  • Россия будто бы многократно предлагала решения по международной безопасности, но они были проигнорированы Западом.
  • Путин нагло хочет создать свою систему безопасности в Евразии, утверждая крах системы безопасности НАТО и необходимость начать заново

Путин хвастливо заявил о крахе системы безопасности НАТО

Российский диктатор говорил о формировании многополярности в мире на фоне начала работы Глобального саммита мира по Украине, который Россия мечтает сорвать.

Путин лицемерно уверен, что все больше стран стремится к самодостаточности. А РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел, в частности, в стенах ООН”.

Также нелегитимный глава России похвастался расширением БРИКС, которая, по его словам, "станет одной из основ многополярного мира".

В конце прошлого века мир имел уникальный шанс построить надежную систему безопасности, РФ была настроена на это, но Запад считал по-другому, традиционно заявил Путин с обвинениями свободного мира.

РФ постоянно указывала на ошибочность курса Запада, не просто критиковала, а предлагала решение, подчеркнул диктатор.

По мнению нелегитимного правителя РФ, Россия многократно предлагала решение о создании оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.

Также Путин назвал западную схему для обеспечения безопасности не работающей, а дающей обратный результат.

Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному положению, мы подошли близко к точке невозвращения. Стратегическая стабильность в мире была подорвана именно Вашингтоном, заявил глава государства-агрессора.

Путин нагло хочет создать свою систему безопасности в Евразии

Система евроатлантической безопасности потерпела крах, ее нужно создавать заново. Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех евразийских стран, которые пожелают, в том числе членов НАТО, заявил диктатор России.

Путин назвал домыслами предположение, что РФ собирается напасть на Европу, "это абсолютный бред". Опасность для Европы не Россия, а критическая почти тотальная зависимость от США самоуверенно говорит глава России.

Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова, подчеркнул кровавый диктатор.

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