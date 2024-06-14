14 июня нелегитимный президент России Владимир Путин приехал на встречу с сотрудниками Министерства иностранных дел. Российский кровавый диктатор снова "напал" на западные страны с обвинениями в разрушении безопасности в мире.
Главные тезисы
- Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности.
- Российский лидер предлагает создание новой системы безопасности в Евразии, дискредитируя евроатлантическую структуру.
- Путин призывает Европу пересмотреть политику и развивать взаимовыгодные отношения с РФ для обеспечения будущей безопасности в регионе.
- Россия будто бы многократно предлагала решения по международной безопасности, но они были проигнорированы Западом.
- Путин нагло хочет создать свою систему безопасности в Евразии, утверждая крах системы безопасности НАТО и необходимость начать заново
Путин хвастливо заявил о крахе системы безопасности НАТО
Российский диктатор говорил о формировании многополярности в мире на фоне начала работы Глобального саммита мира по Украине, который Россия мечтает сорвать.
Путин лицемерно уверен, что все больше стран стремится к самодостаточности. А РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел, в частности, в стенах ООН”.
Также нелегитимный глава России похвастался расширением БРИКС, которая, по его словам, "станет одной из основ многополярного мира".
В конце прошлого века мир имел уникальный шанс построить надежную систему безопасности, РФ была настроена на это, но Запад считал по-другому, традиционно заявил Путин с обвинениями свободного мира.
По мнению нелегитимного правителя РФ, Россия многократно предлагала решение о создании оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.
Также Путин назвал западную схему для обеспечения безопасности не работающей, а дающей обратный результат.
Путин нагло хочет создать свою систему безопасности в Евразии
Система евроатлантической безопасности потерпела крах, ее нужно создавать заново. Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех евразийских стран, которые пожелают, в том числе членов НАТО, заявил диктатор России.
Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова, подчеркнул кровавый диктатор.
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