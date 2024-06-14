14 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін приїхав на зустріч зі співробітниками Міністерства іноземних справ. Російський кривавий диктатор знову “напав” на західні країни зі звинуваченнями у руйнуванні безпеки у світі.

Путін хвалькувато заявив про крах системи безпеки НАТО

Російський диктатор говорив про формування багатополярності у світі на тлі початку роботи Глобального саміту миру щодо України, який Росія мріє зірвати.

Путін лицемірно впевнений, що все “більше країн прагне самодостатності. А РФ зацікавлена ​​в тому, щоб діалог щодо створення системи неподільної безпеки йшов, зокрема, в стінах ООН”.

Також нелегітимний очільник Росії похвалився розширенням БРІКС, яка, за його словами, “стане однією із основ багатополярного світу”.

Наприкінці минулого століття світ мав унікальний шанс побудувати надійну систему безпеки, РФ була на це налаштована, але Захід вважав по-іншому, традиційно заявив Путін зі звинуваченнями вільного світу.

РФ постійно вказувала на помилковість курсу Заходу, не просто критикувала, а пропонувала рішення, наголосив диктатор. Поширити

На думку нелегітимного правителя РФ, Росія багато разів пропонувала рішення щодо створення оптимальної для всіх системи міжнародної безпеки, але Захід ігнорував її ідеї.

Також Путін назвав західну схему для забезпечення безпеки не працюючою, а такою, що дає зворотній результат.

Егоїзм і зарозумілість Заходу призвели до вкрай небезпечного стану, ми підійшли близько до точки неповернення. Стратегічна стабільність у світі була підірвана саме Вашингтоном, заявив очільник країни-агреорки. Поширити

Путін нахабно хоче створити свою систему безпеки в Євразії

Система євроатлантичної безпеки зазнала краху, її потрібно створювати наново. Майбутня архітектура безпеки має бути відкритою для всіх євразійських країн, які забажають, у тому числі членів НАТО, заявив диктатор Росії.

Путін назвав домислами припущення, що РФ збирається напасти на Європу, "це абсолютна маячня". Небезпеку для Європи не Росія, а критична, майже тотальна залежність від США, самовпевнено каже очільник Росії. Поширити

Якщо Європа хоче зберегтися як один із центрів світу, їй потрібно бути в добрих відносинах з РФ, Москва до цього готова, наголосив кривавий диктатор.