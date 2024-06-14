14 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін приїхав на зустріч зі співробітниками Міністерства іноземних справ. Російський кривавий диктатор знову “напав” на західні країни зі звинуваченнями у руйнуванні безпеки у світі.
Головні тези:
- Путін звинуватив країни Заходу у підриві безпеки світового порядку та запропонував створення нової системи безпеки в Євразії.
- Російський диктатор намагається дискредитувати євроатлантичну структуру безпеки, підтримуючи ідею багатополярності у світі.
- Путін вважає, що небезпеку для Європи становить не Росія, а її залежність від США та пропонує покращити відносини для збереження стабільності у регіоні.
- Нелегітимний президент РФ критикує Захід за ігнорування пропозицій щодо створення міжнародної системи безпеки та вважає, що досягнення стратегічної стабільності є можливим через співпрацю всіх країн.
- Путін закликає Європу переглянути свою політику та розвивати взаємовигідні стосунки з РФ для забезпечення майбутньої безпеки та стабільності у регіоні.
Путін хвалькувато заявив про крах системи безпеки НАТО
Російський диктатор говорив про формування багатополярності у світі на тлі початку роботи Глобального саміту миру щодо України, який Росія мріє зірвати.
Путін лицемірно впевнений, що все “більше країн прагне самодостатності. А РФ зацікавлена в тому, щоб діалог щодо створення системи неподільної безпеки йшов, зокрема, в стінах ООН”.
Також нелегітимний очільник Росії похвалився розширенням БРІКС, яка, за його словами, “стане однією із основ багатополярного світу”.
Наприкінці минулого століття світ мав унікальний шанс побудувати надійну систему безпеки, РФ була на це налаштована, але Захід вважав по-іншому, традиційно заявив Путін зі звинуваченнями вільного світу.
На думку нелегітимного правителя РФ, Росія багато разів пропонувала рішення щодо створення оптимальної для всіх системи міжнародної безпеки, але Захід ігнорував її ідеї.
Також Путін назвав західну схему для забезпечення безпеки не працюючою, а такою, що дає зворотній результат.
Путін нахабно хоче створити свою систему безпеки в Євразії
Система євроатлантичної безпеки зазнала краху, її потрібно створювати наново. Майбутня архітектура безпеки має бути відкритою для всіх євразійських країн, які забажають, у тому числі членів НАТО, заявив диктатор Росії.
Якщо Європа хоче зберегтися як один із центрів світу, їй потрібно бути в добрих відносинах з РФ, Москва до цього готова, наголосив кривавий диктатор.
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