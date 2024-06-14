МЗС України відреагувало на нові умови Путіна для старту переговорів

Міністерство закордонних справ України прокоментувало на озвучені 14 червня нелегітимним диктатором Росії Володимиром Путіним умови для нібито негайного початку переговорів з Україною.

У РФ заговорили про переговори з Україною напередодні Саміту миру

Нелегітимний президент РФ вимагає в України відмовитись від вступу до НАТО та залишити Росії частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв, мета яких — ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН, — йдеться у заяві МЗС України. Поширити

У Міністерстві назвали абсурдною спробу Путіна виставити себе миротворцем при тому, що він розпочав найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, підриваючи основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН.

Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення — заявили у МЗС.

Як заявили у МЗС, закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету — завадити участі лідерів і країн в цьому саміті.

Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру

Путін нахабно обізвав Саміт миру щодо України

Перед початком Глобального саміту у Швейцарії, де буде розглядатися українська Формула миру, нелегітимний диктатор Росії Володимир Путін почав генерувати звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського.

Російський диктатор знову повторює “мантру” про нелегітимність президента України.

Нібито документи, які зараз підписують у Києві на державному рівні, не можуть мати юридичної сили, “такі договори є нікчемними”.

Путін звинуватив Захід, який, на його думку, після “початку спецоперації розгорнув бурхливу та безцеремонну кампанію з ізоляції Росії, але вона, очевидно, провалилася”.

Конференція у Швейцарії щодо України — прийом, щоб "пустити дискусію по хибному сліду", позначити легітимність київської влади, безсоромно бреше російський диктатор.