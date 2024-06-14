Скільки солдатів РФ воює проти України — Путін вигадав свою версію

Як стверджує нелегітимний президент РФ Володимир Путін, на території України воює близько 700 тисяч російських загарбників.
Головні тези:
- Це не вперше, коли Путін оновлює інформацію щодо кількості російських військових в Україні.
- У грудні 2023 року він стверджував, що на полі бою перебуває 617 тисяч окупантів.
- Генштаб ЗСУ щоденно підтверджує значні втрати особового складу, техніки та зброї армії РФ у війні проти України.
- У заявах Путіна ніколи немає об'єктивної інформації про реальну ситуацію на українському фронті, адже вона може спровокувати паніку та невдоволення серед населення РФ.
Путін виступив з новою заявою щодо чисельності армії РФ в Україні
Це сталося 14 червня під час зустрічі російського диктатора з учасниками освітнього проєкту для окупантів, що воювали в Україні.
Варто звернути увагу на те, що востаннє Путін називав контингент російської армії в Україні у грудні минулого року.
Тоді він стверджував, що на полі бою нібито находяться 617 тисяч окупантів.
Окрім того, диктатор запевняв, що протяжність лінії зіткнення становила 2 тисячі кілометрів.
Що цікаво, нелегітимний глава Кремля жодного разу не розкривав реальні втрати своїх військ на українському фронті, адже це може спровокувати паніку та невдоволення серед населення РФ.
Втрати армії РФ на війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 524060 (+1250) осіб,
танків — 7936 (+8) од,
бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,
артилерійських систем — 13818 (+48) од,
РСЗВ — 1101 (+2) од,
засобів ППО — 849 (+3) од,
літаків — 359 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),
крилатих ракет — 2286 (+1),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,
спеціальної техніки — 2310 (+16)
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