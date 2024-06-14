Скільки солдатів РФ воює проти України — Путін вигадав свою версію

Як стверджує нелегітимний президент РФ Володимир Путін, на території України воює близько 700 тисяч російських загарбників.

Путін виступив з новою заявою щодо чисельності армії РФ в Україні

Це сталося 14 червня під час зустрічі російського диктатора з учасниками освітнього проєкту для окупантів, що воювали в Україні.

Майже 700 тисяч солдатів ЗС РФ перебувають у «зоні СВО» (так Кремль цинічно називає війну РФ проти України — ред.) Володимир Путін Нелегітимний президент РФ

Варто звернути увагу на те, що востаннє Путін називав контингент російської армії в Україні у грудні минулого року.

Тоді він стверджував, що на полі бою нібито находяться 617 тисяч окупантів.

Окрім того, диктатор запевняв, що протяжність лінії зіткнення становила 2 тисячі кілометрів.

Що цікаво, нелегітимний глава Кремля жодного разу не розкривав реальні втрати своїх військ на українському фронті, адже це може спровокувати паніку та невдоволення серед населення РФ.

Втрати армії РФ на війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали: