Пропозиція Путіна щодо “мирних переговорів” — з'явилася перша реакція Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропозиція Путіна щодо “мирних переговорів” — з'явилася перша реакція Зеленського

Володимир Зеленський
Джерело:  Reuters

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція нелегітимного диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я є ультиматумом, якому не можна довіряти.

Головні тези:

  • Зеленський вважає, що умови для мирного врегулювання конфлікту, озвучені Путіним, є абсурдними та схожими на умови минулих загострень.
  • Путін вимагає виведення українських військ з окупованих територій, оголошення без'ядерного статусу та скасування санкцій проти РФ.
  • Зеленський порівняв ультиматум Путіна з політикою Гітлера.
  • Путін називає свою пропозицію не тимчасовим перемир'ям, а остаточним завершенням конфлікту, але ці умови є неможливими для України та міжнародної спільноти.

Володимир Зеленський порівняв ультиматум Путіна з політикою Гітлера

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін у своєму виступі 14 червня заявив, що влада РФ готова розпочати переговори щодо закінчення війни, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також російський диктатор вимагає оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України. 

Виступаючи перед італійським новинним каналом SkyTG24 у кулуарах саміту G7, Зеленський сказав, що, на його думку, Путін не припинить військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.

Це ультимативні послання, які нічим не відрізняються від послань минулого, — сказав Зеленський. 

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також він додав, що Путін "не зупиниться" і провів паралель з амбіціями Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни.

Путін озвучив нові абсурдні умови для перемовин з Україною

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вкотре повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", проте для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами українських територій.

За словами диктатора, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".

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