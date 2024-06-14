Пропозиція Путіна щодо “мирних переговорів” — з'явилася перша реакція Зеленського

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція нелегітимного диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я є ультиматумом, якому не можна довіряти.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що умови для мирного врегулювання конфлікту, озвучені Путіним, є абсурдними та схожими на умови минулих загострень.
- Путін вимагає виведення українських військ з окупованих територій, оголошення без'ядерного статусу та скасування санкцій проти РФ.
- Зеленський порівняв ультиматум Путіна з політикою Гітлера.
- Путін називає свою пропозицію не тимчасовим перемир'ям, а остаточним завершенням конфлікту, але ці умови є неможливими для України та міжнародної спільноти.
Володимир Зеленський порівняв ультиматум Путіна з політикою Гітлера
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін у своєму виступі 14 червня заявив, що влада РФ готова розпочати переговори щодо закінчення війни, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Також російський диктатор вимагає оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України.
Виступаючи перед італійським новинним каналом SkyTG24 у кулуарах саміту G7, Зеленський сказав, що, на його думку, Путін не припинить військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.
Також він додав, що Путін "не зупиниться" і провів паралель з амбіціями Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни.
Путін озвучив нові абсурдні умови для перемовин з Україною
Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вкотре повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", проте для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами українських територій.
За словами диктатора, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.
Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.
Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".
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