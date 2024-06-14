Перед початком Глобального саміту у Швейцарії, де буде розглядатися українська Формула миру, нелегітимний диктатор Росії Володимир Путін почав генерувати звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського.

Путін брехливо назвав Саміт миру у Швейцарії хитрощами задля легітимізації Зеленського

Російський диктатор знову повторює “мантру” про нелегітимність президента України.

Нібито документи, які зараз підписують у Києві на державному рівні, не можуть мати юридичної сили, “такі договори є нікчемними”.

Путін звинуватив Захід, який, на його думку, після “початку спецоперації розгорнув бурхливу та безцеремонну кампанію з ізоляції Росії, але вона, очевидно, провалилася”.

Конференція у Швейцарії щодо України — прийом, щоб "пустити дискусію по хибному сліду", позначити легітимність київської влади, переконаний кривавий диктатор. Поширити

Путін хвалькувато заявив про крах системи безпеки НАТО

Російський диктатор говорив про формування багатополярності у світі на тлі початку роботи Глобального саміту миру щодо України, який Росія мріє зірвати.

Путін лицемірно впевнений, що все “більше країн прагне самодостатності. А РФ зацікавлена ​​в тому, щоб діалог щодо створення системи неподільної безпеки йшов, зокрема, в стінах ООН”.

Також нелегітимний очільник Росії похвалився розширенням БРІКС, яка, за його словами, “стане однією із основ багатополярного світу”.

Наприкінці минулого століття світ мав унікальний шанс побудувати надійну систему безпеки, РФ була на це налаштована, але Захід вважав по-іншому, традиційно заявив Путін зі звинуваченнями вільного світу.