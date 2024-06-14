Путин нагло обозвал Саммит мира насчет Украины

Перед началом Глобального саммита в Швейцарии, где будет рассматриваться украинская Формула мира, нелегитимный диктатор России Владимир Путин начал генерировать обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Путин лживо назвал Саммит мира в Швейцарии уловками для легитимизации Зеленского

Российский диктатор снова повторяет "мантру" о нелегитимности президента Украины.

Якобы документы, которые сейчас подписывают в Киеве на государственном уровне, не могут иметь юридическую силу, “такие договоры ничтожны”.

Путин обвинил Запад, который, по его мнению, после начала спецоперации развернул бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России, но она, очевидно, провалилась.

Конференция в Швейцарии по Украине — прием, чтобы "пустить дискуссию по ложному следу", обозначить легитимность киевской власти, убежден кровавый диктатор. Поделиться

Путин хвастливо заявил о крахе системы безопасности НАТО

Российский диктатор говорил о формировании многополярности в мире на фоне начала работы Глобального саммита мира по Украине, который Россия мечтает сорвать.

Путин лицемерно уверен, что все больше стран стремится к самодостаточности. А РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел, в частности, в стенах ООН”.

Также нелегитимный глава России похвастался расширением БРИКС, которая, по его словам, "станет одной из основ многополярного мира".

В конце прошлого века мир имел уникальный шанс построить надежную систему безопасности, РФ была настроена на это, но Запад считал по-другому, традиционно заявил Путин с обвинениями свободного мира.