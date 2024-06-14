Перед началом Глобального саммита в Швейцарии, где будет рассматриваться украинская Формула мира, нелегитимный диктатор России Владимир Путин начал генерировать обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Путин назвал Глобальный саммит мира в Швейцарии уловками для легитимизации Зеленского и обвинил украинские власти в нелегитимности.
- Диктатор выразил уверенность в крахе системы безопасности НАТО и похвастался расширением БРИКС, стремясь к многополярному миру.
- Путин заявил о пропавшем шансе построить надежную систему безопасности из-за разногласий с Западом и считает, что мир движется к самодостаточности.
- Лидер России утверждает, что конференция в Швейцарии по Украине призвана легитимизировать киевскую власть и отвлечь от настоящих проблем.
- Путин обвиняет Запад в попытках изоляции России после начала спецоперации, но утверждает, что эти попытки провалились.
Путин лживо назвал Саммит мира в Швейцарии уловками для легитимизации Зеленского
Российский диктатор снова повторяет "мантру" о нелегитимности президента Украины.
Якобы документы, которые сейчас подписывают в Киеве на государственном уровне, не могут иметь юридическую силу, “такие договоры ничтожны”.
Путин обвинил Запад, который, по его мнению, после начала спецоперации развернул бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России, но она, очевидно, провалилась.
Путин хвастливо заявил о крахе системы безопасности НАТО
Российский диктатор говорил о формировании многополярности в мире на фоне начала работы Глобального саммита мира по Украине, который Россия мечтает сорвать.
Путин лицемерно уверен, что все больше стран стремится к самодостаточности. А РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел, в частности, в стенах ООН”.
Также нелегитимный глава России похвастался расширением БРИКС, которая, по его словам, "станет одной из основ многополярного мира".
В конце прошлого века мир имел уникальный шанс построить надежную систему безопасности, РФ была настроена на это, но Запад считал по-другому, традиционно заявил Путин с обвинениями свободного мира.
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