Предложение Путина по поводу "мирных переговоров" — появилась первая реакция Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Предложение Путина по поводу "мирных переговоров" — появилась первая реакция Зеленского

Зеленский
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Источник:  Reuters

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение нелегитимного диктатора Владимира Путина по поводу перемирия является ультиматумом, которому нельзя доверять.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что условия для мирного урегулирования конфликта, озвученные Путиным, абсурдны и похожи на условия прошлых обострений.
  • Путин требует вывода украинских войск с оккупированных территорий, объявления безъядерного статуса и отмены санкций против РФ.
  • Зеленский сравнил ультиматум Путина с политикой Гитлера.
  • Путин называет свое предложение не временным перемирием, а окончательным завершением конфликта, но эти условия невозможны для Украины и международного сообщества.

Владимир Зеленский сравнил ультиматум Путина с политикой Гитлера

Нелегитимный президент России Владимир Путин в своем выступлении 14 июня заявил, что власти РФ готовы начать переговоры по окончании войны, но Украине для этого необходимо вывести войска из территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также российский диктатор требует объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

Выступая перед итальянским новостным каналом SkyTG24 в кулуарах саммита G7, Зеленский сказал, что, по его мнению, Путин не прекратит военное наступление, даже если его требования по прекращению огня будут выполнены.

Это ультимативные послания, ничем не отличающиеся от посланий прошлого, - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также он добавил, что Путин "не остановится" и провел параллель с амбициями Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.

Путин озвучил новые абсурдные условия для переговоров с Украиной

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в очередной раз повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", однако для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами украинских территорий.

По словам диктатора, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.

Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.

Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".

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