Предложение Путина по поводу "мирных переговоров" — появилась первая реакция Зеленского

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение нелегитимного диктатора Владимира Путина по поводу перемирия является ультиматумом, которому нельзя доверять.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что условия для мирного урегулирования конфликта, озвученные Путиным, абсурдны и похожи на условия прошлых обострений.
- Путин требует вывода украинских войск с оккупированных территорий, объявления безъядерного статуса и отмены санкций против РФ.
- Зеленский сравнил ультиматум Путина с политикой Гитлера.
- Путин называет свое предложение не временным перемирием, а окончательным завершением конфликта, но эти условия невозможны для Украины и международного сообщества.
Владимир Зеленский сравнил ультиматум Путина с политикой Гитлера
Нелегитимный президент России Владимир Путин в своем выступлении 14 июня заявил, что власти РФ готовы начать переговоры по окончании войны, но Украине для этого необходимо вывести войска из территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Также российский диктатор требует объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.
Выступая перед итальянским новостным каналом SkyTG24 в кулуарах саммита G7, Зеленский сказал, что, по его мнению, Путин не прекратит военное наступление, даже если его требования по прекращению огня будут выполнены.
Также он добавил, что Путин "не остановится" и провел параллель с амбициями Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.
Путин озвучил новые абсурдные условия для переговоров с Украиной
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в очередной раз повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", однако для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами украинских территорий.
По словам диктатора, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.
Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.
Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".
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