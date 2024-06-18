Путін планує відійти від влади та вже готує наступників — аналітики

Команда ISW дійшла висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін не лише усвідомив, що незабаром йому доведеться покинути Кремль, а вже й почав готувати наступників свого режиму.

Нові кадрові перестановки у Кремлі

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що диктатор звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Йдеться про Анну Цівільову і Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Що важливо розуміти, Цівільова — двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова.

Ба більше, саме вона керує фондом "Захисники Вітчизни", який знаходиться під контролем Кремля.

5 років тому Анна Цівілтова входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді РФ.

Що стосується Фрадков, то він — син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова.

Навіщо Путін активно призначає нових людей на посади

На переконання американських аналітиків, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості.

Окрім того, вказано, що диктатор хоче призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки на тлі війни проти України.

Останні неочікувані рішення Путіна вказують на те, що він буде роздавати посади тим людям, яких вважає лояльними до режиму, а також економістам для покращення оборонно-промислової бази Росії.