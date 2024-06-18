Путін планує відійти від влади та вже готує наступників — аналітики

Команда ISW дійшла висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін не лише усвідомив, що незабаром йому доведеться покинути Кремль, а вже й почав готувати наступників свого режиму.
Головні тези:
- Призначення Путіним своїх родичів та дітей високопосадовців на керівні посади у РФ вказує на те, що він збирає у Кремлі людей, які лояльні до його режиму.
- Очікується, що диктатор продовжить роздавати посади лояльним особам, а також економістам для підвищення ефективності військового комплексу.
- Путін також усвідомив, що рано чи пізно йому доведеться покинути Кремльє
Нові кадрові перестановки у Кремлі
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що диктатор звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.
Йдеться про Анну Цівільову і Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.
Що важливо розуміти, Цівільова — двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова.
Ба більше, саме вона керує фондом "Захисники Вітчизни", який знаходиться під контролем Кремля.
5 років тому Анна Цівілтова входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді РФ.
Що стосується Фрадков, то він — син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова.
Навіщо Путін активно призначає нових людей на посади
На переконання американських аналітиків, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості.
Окрім того, вказано, що диктатор хоче призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки на тлі війни проти України.
Останні неочікувані рішення Путіна вказують на те, що він буде роздавати посади тим людям, яких вважає лояльними до режиму, а також економістам для покращення оборонно-промислової бази Росії.
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