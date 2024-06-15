Вірменія принизила Путіна на тлі Українського саміту миру

15 червня Вірменія офіційно підтвердила, що долучиться до Глобального саміту миру у Швейцарії, попри те, що такого рішення від Єревана ніхто не очікував через давні та тісні зв'язки з Росією.

Розкол між РФ та Вірменією поглиблюється

Команда вірменського лідера Нікола Пашиняна буде представлена на Глобальному саміті миру щодо України на рівні секретаря Ради безпеки.

Про це заявили у пресслужбі Ради безпеки Вірменії.

Згідно з останніми даними, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня прибуде з робочим візитом у кантон Нідвальден Швейцарської Конфедерації.

Армен Григорян стане учасником Українського саміту миру (Фото: wikipedia.org)

Рада безпеки Вірменії наголошує, що головна мета поїздки — участь у саміті "Українська мирна резолюція".

Окрім того, вказано, що у рамках візиту секретар Ради безпеки також завітає до столиці Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.

Що важливо розуміти, рішення Нікола Пашиняна щодо участі у Саміту миру є черговим ляпасом для російського диктатора Володимира Путіна та усієї Росії.

Кремль доволі довго вірив у те, що Вірменія ніколи не вирветься з-під контролю Москви, однак ситуація різко змінилася після початку війни у Нагірному Карабаху.

Вірменія намагається покинути сферу впливу РФ

Напруга у відносинах між офіційними Москвою та Єреваном стає дедалі відчутнішою.

Протягом останніх місяців команда Нікола Пашиняна робить все можливе, щоб позбутися контролю з боку Путіна.

До прикладу, нещодавно посол країни в Україні Володимир Карапетян відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих, засудивши російську агресію.

На тлі цієї події МЗС РФ направило МЗС Вірменії ноту протесту.