Вірменія принизила Путіна на тлі Українського саміту миру

15 червня Вірменія офіційно підтвердила, що долучиться до Глобального саміту миру у Швейцарії, попри те, що такого рішення від Єревана ніхто не очікував через давні та тісні зв'язки з Росією.
Головні тези:
- Нікола Пашинян сконцентрувався на посиленні співпраці з Україною та розриві зв'язків з Москвою.
- Рішення Вірменії щодо участі у саміті миру є виразом незгоди з політикою Володимира Путіна і диктатури в Росії.
- Напруга між РФ та Вірменією поглиблюється після війни у Нагірному Карабаху.
Розкол між РФ та Вірменією поглиблюється
Команда вірменського лідера Нікола Пашиняна буде представлена на Глобальному саміті миру щодо України на рівні секретаря Ради безпеки.
Про це заявили у пресслужбі Ради безпеки Вірменії.
Згідно з останніми даними, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня прибуде з робочим візитом у кантон Нідвальден Швейцарської Конфедерації.
Рада безпеки Вірменії наголошує, що головна мета поїздки — участь у саміті "Українська мирна резолюція".
Окрім того, вказано, що у рамках візиту секретар Ради безпеки також завітає до столиці Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.
Що важливо розуміти, рішення Нікола Пашиняна щодо участі у Саміту миру є черговим ляпасом для російського диктатора Володимира Путіна та усієї Росії.
Кремль доволі довго вірив у те, що Вірменія ніколи не вирветься з-під контролю Москви, однак ситуація різко змінилася після початку війни у Нагірному Карабаху.
Вірменія намагається покинути сферу впливу РФ
Напруга у відносинах між офіційними Москвою та Єреваном стає дедалі відчутнішою.
Протягом останніх місяців команда Нікола Пашиняна робить все можливе, щоб позбутися контролю з боку Путіна.
До прикладу, нещодавно посол країни в Україні Володимир Карапетян відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих, засудивши російську агресію.
На тлі цієї події МЗС РФ направило МЗС Вірменії ноту протесту.
Ба більше, Нікол Пашинян особисто пообіцяв вивести Вірменію з ОДКБ, яку контролює Росія, а також звинуватив РФ та Білорусь у підготовці війни проти його країни.
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