Саміт миру щодо України. У США попереджають про нову хитрість Путіна

Офіційний Вашингтон звинувачує команду російського диктатора у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.
Головні тези:
- Російська Федерація усіляко намагається поглибити зв’язки з країнами, які ігнорують міжнародне право та статут ООН.
- США закликають інші країни припинити військову співпрацю з Росією.
- Участь міжнародної спільноти в майбутньому Саміті миру буде вирішальною для підтримки міжнародного миру і безпеки.
Кремль намагається зірвати Український саміт миру
З заявою з цього приводу виступив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу.
За словами дипломата, його не дивує той факт, що країна-агресорка скликала зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру.
Як пояснив представник США, наразі Путін робить все можливе, що міжнародна спільнота повірила, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.
Окрім того, американський дипломат попередив, що країна-агресорка всіляко намагається поглибити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН.
Він також додав, що Росія поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.
Росія програла б війну Україні без допомоги своїх союзників
Роберт Вуд закликав ООН не ігнорувати той факт, що вирішальну роль у підтримці РФ відіграє Китай.
Як відомо, саме офіційний Пекін постачає країні-агресорці значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет.
За словами американського дипломата, китайська допомога заповнює критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії.
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