Саміт миру щодо України. У США попереджають про нову хитрість Путіна

Офіційний Вашингтон звинувачує команду російського диктатора у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Кремль намагається зірвати Український саміт миру

З заявою з цього приводу виступив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу.

За словами дипломата, його не дивує той факт, що країна-агресорка скликала зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру.

Сьогоднішнє засідання — це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе, — наголосив Роберт Вуд. Поширити

Як пояснив представник США, наразі Путін робить все можливе, що міжнародна спільнота повірила, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Окрім того, американський дипломат попередив, що країна-агресорка всіляко намагається поглибити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН.

РФ отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, — нагадав Роберт Вуд. Поширити

Він також додав, що Росія поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

Росія програла б війну Україні без допомоги своїх союзників

Роберт Вуд закликав ООН не ігнорувати той факт, що вирішальну роль у підтримці РФ відіграє Китай.

Як відомо, саме офіційний Пекін постачає країні-агресорці значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет.

За словами американського дипломата, китайська допомога заповнює критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії.