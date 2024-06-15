Саміт миру щодо України. У США попереджають про нову хитрість Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Саміт миру щодо України. У США попереджають про нову хитрість Путіна

ООН
Путін
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Офіційний Вашингтон звинувачує команду російського диктатора у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Головні тези:

  • Російська Федерація усіляко намагається поглибити зв’язки з країнами, які ігнорують міжнародне право та статут ООН.
  • США закликають інші країни припинити військову співпрацю з Росією.
  • Участь міжнародної спільноти в майбутньому Саміті миру буде вирішальною для підтримки міжнародного миру і безпеки.

Кремль намагається зірвати Український саміт миру

З заявою з цього приводу виступив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу.

За словами дипломата, його не дивує той факт, що країна-агресорка скликала зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру.

Сьогоднішнє засідання — це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе, — наголосив Роберт Вуд.

Як пояснив представник США, наразі Путін робить все можливе, що міжнародна спільнота повірила, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Окрім того, американський дипломат попередив, що країна-агресорка всіляко намагається поглибити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН.

РФ отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, — нагадав Роберт Вуд.

Він також додав, що Росія поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

Росія програла б війну Україні без допомоги своїх союзників

Роберт Вуд закликав ООН не ігнорувати той факт, що вирішальну роль у підтримці РФ відіграє Китай.

Як відомо, саме офіційний Пекін постачає країні-агресорці значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет.

За словами американського дипломата, китайська допомога заповнює критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії.

Ми закликаємо всі країни припинити військову співпрацю з Росією, яка підтримує її агресивну війну проти України… Участь міжнародного співтовариства у майбутньому Саміті з питань миру в Україні, який прийматиме Швейцарія, матиме вирішальне значення для підтримки нашої спільної мети: підтримання міжнародного миру і безпеки, — підсумував Вуд.

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