Саммит мира. В США предупреждают о новой хитрости Путина

Официальный Вашингтон обвиняет команду российского диктатора в попытке использовать Совет Безопасности ООН, чтобы отвлечь международное сообщество от Глобального саммита мира в Швейцарии.

Кремль пытается сорвать Украинский саммит мира

С заявлением по этому поводу выступил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд во время заседания Совбеза.

По словам дипломата, его не удивляет тот факт, что страна-агрессорка созвала встречу за день до прибытия десятков стран в Швейцарию на Саммит мира.

Сегодняшнее заседание — это прозрачная попытка РФ отвлечь мир и обвинить в происходящем в Украине кого угодно, но только не себя, — подчеркнул Роберт Вуд. Поделиться

Как объяснил представитель США, сейчас Путин делает все возможное, чтобы международное сообщество поверило, что именно попытка Украины защитить себя является настоящим препятствием для мира.

Кроме того, американский дипломат предупредил, что страна-агрессорка всячески пытается углубить связи со странами, откровенно игнорирующими международное право и устав ООН.

РФ получила от КНДР десятки баллистических ракет и более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, — напомнил Роберт Вуд. Поделиться

Он также добавил, что Россия усилил военные отношения с Ираном, закупая беспилотники и хочет приобрести баллистические ракеты.

Россия проиграла бы войну Украине без помощи своих союзников

Роберт Вуд призвал ООН не игнорировать тот факт, что решающую роль в поддержке РФ играет Китай.

Как известно, именно официальный Пекин поставляет стране-агрессорке большое количество станков, микроэлектроники, оптики, а также техники для БПЛА и крылатых ракет.

По словам американского дипломата, китайская помощь восполняет критические пробелы в оборонном производственном цикле России.