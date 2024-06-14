Вечером 14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира. Как известно, мероприятие будет длиться 2 дня — 15-16 июня.
Главные тезисы
- В центре внимания Глобального саммита мира – ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и похищенных Россией украинских детей.
- Представители около 100 стран смогут продемонстрировать лидерство в достижении общих целей.
- Страна-агрессорка Россия и ее союзник Китай не будут участвовать в Глобальном саммите мира.
Зеленский уже прилетел в Швейцарию — первые подробности
По мнению украинского лидера, именно Глобальный саммит мира даст возможность союзникам Киева на международном уровне принять действительно судьбоносные решения.
Зеленский отмечает, что, прежде всего, речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, возвращении военнопленных и всех депортированных лиц, в частности похищенных РФ украинских детей.
Глобальный саммит мира — чего от него ждать
Согласно последним данным, участниками события станут около 100 стран и международных организаций.
В Офисе президента Украины обращают внимание на то, что формат Саммита предусматривает возможность каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей.
Следует отметить, что ни страна-агрессорка Россия, ни ее союзник Китай не будут участниками Глобального саммита мира.
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