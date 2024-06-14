Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира в Швейцарию
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Политика
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Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира в Швейцарию

Владимир Зеленский
Зеленский
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Вечером 14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира. Как известно, мероприятие будет длиться 2 дня — 15-16 июня.

Главные тезисы

  • В центре внимания Глобального саммита мира – ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и похищенных Россией украинских детей.
  • Представители около 100 стран смогут продемонстрировать лидерство в достижении общих целей.
  • Страна-агрессорка Россия и ее союзник Китай не будут участвовать в Глобальном саммите мира.

Зеленский уже прилетел в Швейцарию — первые подробности

Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые объединены общей целью — приблизить справедливый и продолжительный мир для Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, именно Глобальный саммит мира даст возможность союзникам Киева на международном уровне принять действительно судьбоносные решения.

Зеленский отмечает, что, прежде всего, речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, возвращении военнопленных и всех депортированных лиц, в частности похищенных РФ украинских детей.

Как ответственное мировое большинство, мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации, — подчеркнул глава государства.

Глобальный саммит мира — чего от него ждать

Согласно последним данным, участниками события станут около 100 стран и международных организаций.

В Офисе президента Украины обращают внимание на то, что формат Саммита предусматривает возможность каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей.

Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН. Благодарен всем, кто решил приобщиться и продемонстрировать глобальное лидерство и приверженность миру, международному праву и Уставу ООН, — отметил Владимир Зеленский.

Следует отметить, что ни страна-агрессорка Россия, ни ее союзник Китай не будут участниками Глобального саммита мира.

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