Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира перед Глобальным саммитом

Зеленский встретился с Папой Римским накануне Саммита мира

Зеленский подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.

Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.

Что известно о словах Франциска о "белом флаге"

9 марта в интервью RSI Папа Римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Понтифик призвал к переговорам и отметил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".

В Ватикане позже объяснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик (как отметил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни) имел в виду перемирие, а не капитуляцию. Поделиться

Слова Папы Римского вызвали резкую реакцию как на Украине, так и в странах Европы. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других флагов она не будет поднимать. Он также предостерег Ватикан от "повторения исторических ошибок" и призвал помочь Украине.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Украина "ранена, но не покорена" и "никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия".

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Поделиться

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.