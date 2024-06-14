Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира перед Глобальным саммитом
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира перед Глобальным саммитом

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня в рамках саммита "Группы семи" (G7) встретился с Папой Римским Франциском.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую “Формулу мира” и последствия российской агрессии перед Глобальным саммитом.
  • Слова Папы Римского о “белом флаге” вызвали резкую реакцию в Украине и в других странах Европы.
  • Участие Украины в Глобальном саммите мира направлено на создание условий для мирных переговоров с Россией и демонстрацию важности мира в современном мире.
  • Украина пригласила всех сторонников на Глобальный саммит мира для обсуждения перспектив мирного урегулирования конфликта.

Зеленский встретился с Папой Римским накануне Саммита мира

Зеленский подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.

Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.

Что известно о словах Франциска о "белом флаге"

9 марта в интервью RSI Папа Римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Понтифик призвал к переговорам и отметил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".

В Ватикане позже объяснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик (как отметил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни) имел в виду перемирие, а не капитуляцию.

Слова Папы Римского вызвали резкую реакцию как на Украине, так и в странах Европы. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других флагов она не будет поднимать. Он также предостерег Ватикан от "повторения исторических ошибок" и призвал помочь Украине.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Украина "ранена, но не покорена" и "никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия".

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.

В офисе президента заявляли, что саммит посвятят разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Киев пригласил все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину, чтобы услышать мнение каждого для завершения войны. Саммит выработает общую переговорную позицию, которую передадут России.

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