Папа Римский обратился к Украине и РФ об обмене пленных

Во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".
Что сказал Папа Римский
Предварительные заявления Папы Римского
9 марта Франциск заявил о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.
МИД отмечает, что Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш со своей стороны призвал Папу Римского к визиту в Украину. По его словам, это стало бы важным сигналом не только для страны, но и для всего мира.
Также недавно Франциск снова призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров.
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