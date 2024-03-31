Папа Римский обратился к Украине и РФ об обмене пленных

Во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".

Что сказал Папа Римский

Пусть Воскресший Христос откроет дорогу миру для страждущего населения этих регионов (Израиля, Сектора Газа и Украины, — ред.). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!", — заявил Франциск Папа Римский Франциск

Предварительные заявления Папы Римского

9 марта Франциск заявил о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

МИД отмечает, что Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором.

Вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве, — отметили в МИД. Поделиться

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш со своей стороны призвал Папу Римского к визиту в Украину. По его словам, это стало бы важным сигналом не только для страны, но и для всего мира.