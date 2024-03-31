Папа Римський звернувся до України та РФ щодо обміну полонених

Під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Що сказав Папа Римський

Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів (Ізраїля, Сектора Газу та України, — ред.). Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!", — заявив Франциск Папа Римський Франциск

Попередні заяви Папи Римського

9 березня Франциск заявив про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.

Президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.

МЗС зазначає, що Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.

Замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви, — зазначили в МЗС. Поширити

Посол України у Ватикані Андрій Юраш, зі свого боку, закликав Папу Римського до візиту в Україну. За його словами, це стало б важливим сигналом не лише для країни, але й усього світу.