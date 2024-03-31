Папа Римський звернувся до України та РФ щодо обміну полонених

Під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".
Що сказав Папа Римський
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9 березня Франциск заявив про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.
Президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.
МЗС зазначає, що Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.
Посол України у Ватикані Андрій Юраш, зі свого боку, закликав Папу Римського до візиту в Україну. За його словами, це стало б важливим сигналом не лише для країни, але й усього світу.
Також нещодавно Франциск вкотре закликав завершити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів.
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