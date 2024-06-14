Зеленський обговорив з Папою Римським українську Формулу миру перед Глобальним самітом

Зеленський зустрівся з Папою Римським напередодні Саміту миру

Зеленський детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.

Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.

Що відомо про слова Франциска про "білий прапор"

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

У Ватикані пізніше пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік (як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні) мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію. Поширити

Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення історичних помилок" та закликав допомогти Україні.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна "поранена, але не підкорена" і "нікому й на думку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії".

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.

Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Поширити

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.