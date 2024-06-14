Зеленський обговорив з Папою Римським українську Формулу миру перед Глобальним самітом

Президент України Володимир Зеленський 14 червня у межах саміту "Групи семи" (G7) зустрівся з Папою Римським Франциском.
Головні тези:
- Український президент зустрівся з Папою Римським, обговоривши українську "формулу миру" та наслідки російської агресії.
- Слова Папи про "білий прапор" викликали різку реакцію українських посадовців, які наголосили на збереженні суверенітету.
- Глобальний саміт миру планує продемонструвати важливість миру в сучасному світі.
- Участь України у міжнародних діалогах є важливою для вирішення конфлікту на сході країни та повернення втрачених територій.
- Запрошення Києва до усіх країн на участь у Глобальному саміті має на меті обговорення перспектив подальшого мирного врегулювання конфлікту.
Зеленський зустрівся з Папою Римським напередодні Саміту миру
Зеленський детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.
Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.
Що відомо про слова Франциска про "білий прапор"
9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".
Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення історичних помилок" та закликав допомогти Україні.
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна "поранена, але не підкорена" і "нікому й на думку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії".
Глобальний Саміт миру
Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.
В Офісі президента заявляли, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни. Саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.
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