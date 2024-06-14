Зеленський напередодні Саміту миру зустрівся з премʼєром Індії Нарендрою Моді. Що обговорювали — відео

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з індійським прем'єром Нарендрою Моді під час свого робочого візиту до Італії, де він брав участь у саміті країн "Великої сімки".

Зеленський та Моді обговорили обмін досвідом у сфері інноваційних технологій

Під час переговорів на саміті G7 Зеленський і Моді торкнулися питань підготовки Глобального саміту миру та формування порядку денного цього заходу.

Український лідер висловив вдячність прем'єр-міністру Індії за направлення на Саміт представницької делегації високого рівня.

Лідери також обговорили шляхи поглиблення двосторонньої співпраці та нарощування торговельних зв'язків між державами, приділивши особливу увагу функціонуванню Чорноморського експортного коридору.

Сторони також розглянули перспективи обміну досвідом у сфері впровадження інноваційних технологій в аграрному секторі.

Напередодні зустрічі з індійським колегою глава держави провів перемовини з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

У фокусі уваги були питання підтримки України, її державних інституцій та громадянського суспільства з боку МВФ.

Зеленський наголосив на критичній важливості залучення іноземних інвестицій для відбудови нашої країни та відновлення бізнес-активності в ній.

Україна готує безпекові угоди ще з 10 країнами — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії 13 червня.

Загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

Також він нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами "Сімки" у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.

Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Свою участь у заході підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.

Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.