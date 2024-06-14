Зеленский в преддверии Саммита мира встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Что обсуждали — видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с индийским премьером Нарендрой Моди во время своего рабочего визита в Италию, где участвовал в саммите стран "Большой семерки".
Главные тезисы
- Зеленский и Моде обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационных технологий и наращивания торговых связей между Украиной и Индией.
- Лидеры также усовершенствуют Черноморский экспортный коридор и обсуждают внедрение инноваций в аграрной сфере.
- Украина готовится к подписанию соглашений о безопасности с 10 странами, включая США и Японию, что усиливает безопасность и поддержку от мировых лидеров.
- Усилия Зеленского на международной арене направлены на привлечение иностранных инвестиций для восстановления Украины и гражданского общества.
Зеленский и Моде обсудили обмен опытом в сфере инновационных технологий
В ходе переговоров на саммите G7 Зеленский и Моде затронули вопросы подготовки Глобального саммита мира и формирования повестки дня этого мероприятия.
Украинский лидер выразил благодарность премьер-министру Индии за направление на Саммит представительной делегации высокого уровня.
Лидеры также обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества и наращивания торговых связей между государствами, уделив особое внимание функционированию Черноморского экспортного коридора.
Стороны также рассмотрели перспективы обмена опытом в области внедрения инновационных технологий в аграрном секторе.
В преддверии встречи с индийским коллегой глава государства провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.
В фокусе внимания были вопросы поддержки Украины, ее государственных институций и гражданского общества со стороны МВФ.
Зеленский отметил критическую важность привлечения иностранных инвестиций для восстановления нашей страны и возобновления бизнес-активности в ней.
Украина готовит соглашения о безопасности еще с 10 странами — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень доволен соглашениями с Соединенными Штатами и Японией, подписавшихся на полях саммита Группы семи в Италии 13 июня.
Также он напомнил, что теперь Украина имеет двусторонние соглашения по безопасности со всеми членами "Семерки" в продолжении декларации G7 на полях вильнюсского саммита НАТО.
Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.
Глобальный Саммит мира
Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Свое участие в мероприятии подтвердили 107 стран и международных организаций. Китая и России не будет.
От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита – сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.
В офисе президента заявляли, что саммит посвятят разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Киев пригласил все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину, чтобы услышать мнение каждого для завершения войны. Саммит выработает общую переговорную позицию, которую передадут России.
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