Зеленский в преддверии Саммита мира встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Что обсуждали — видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с индийским премьером Нарендрой Моди во время своего рабочего визита в Италию, где участвовал в саммите стран "Большой семерки".

Зеленский и Моде обсудили обмен опытом в сфере инновационных технологий

В ходе переговоров на саммите G7 Зеленский и Моде затронули вопросы подготовки Глобального саммита мира и формирования повестки дня этого мероприятия.

Украинский лидер выразил благодарность премьер-министру Индии за направление на Саммит представительной делегации высокого уровня.

Лидеры также обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества и наращивания торговых связей между государствами, уделив особое внимание функционированию Черноморского экспортного коридора.

Стороны также рассмотрели перспективы обмена опытом в области внедрения инновационных технологий в аграрном секторе.

В преддверии встречи с индийским коллегой глава государства провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

В фокусе внимания были вопросы поддержки Украины, ее государственных институций и гражданского общества со стороны МВФ.

Зеленский отметил критическую важность привлечения иностранных инвестиций для восстановления нашей страны и возобновления бизнес-активности в ней.

Украина готовит соглашения о безопасности еще с 10 странами — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень доволен соглашениями с Соединенными Штатами и Японией, подписавшихся на полях саммита Группы семи в Италии 13 июня.

В общей сложности уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию, — заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Также он напомнил, что теперь Украина имеет двусторонние соглашения по безопасности со всеми членами "Семерки" в продолжении декларации G7 на полях вильнюсского саммита НАТО.

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Свое участие в мероприятии подтвердили 107 стран и международных организаций. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита – сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.